Soy nutricionista y estas son las tres galletas más sanas de Mercadona

Desde niños hasta adultos, las galletas son un alimento que se consumen en cualquier momento del día y muchas veces acompañadas de un vaso de leche. Mercadona ofrece una gran variedad de ellas: con pepitas, clásicas, rellenas de chocolate, con crema o las míticas galletas María en todas sus versiones.

En la mayoría de ocasiones compramos estos productos sin mirar los ingredientes que incluyen, lo que en la mayoría de casos conlleva un consumo frecuente de componentes maliciosos para la salud. Sin embargo, Mercadona tiene entre sus estantes otras opciones saludables que permiten disfrutar de este dulce sin comprometer nuestra salud. Así lo ha mostrado el experto en nutrición y deporte, Alex Taboada, a través de un vídeo de Instagram donde habla del top 3 de galletas más saludables que puedes adquirir en el supermercado de Juan Roig.

Las tres galletas saludables de Mercadona

Alex Taboada, conocido por sus vídeos a redes sociales como @transformatelavida, ayuda a la gente a encontrar los mejores alimentos para una buena nutrición así como mostrar algunos trucos para conseguir una mejor versión de nuestro cuerpo. Esta vez, ha mostrado las galletas sanas de Mercadona que se pueden consumir sin dañar en exceso la salud.

A pesar de que la consumición habitual de este producto no es beneficioso en ninguna de sus versiones, existen algunas galletas con mejor formulación que otras. Aunque sabemos que no hablamos ni de las famosas 'cookies' ni las bañadas en chocolate blanco, las alternativas que ha encontrado Alex Taboada están igual de buenas.

Galletas María Integrales

Las famosas galletas María han evolucionado desde su versión clásica a una más saludable hechas con fibra y menos grasas. Las galletas María Integral Hacendado poseen azúcares añadidos que rondan los 20 gramos por cada 100 gramos, pero lo que les hace estar en el tercer puesto de Mercadona es que presentan un 74% de harina integral. No obstante, no son la mejor opción para consumir frecuentemente.

Galletas María Mercadona

Galletas Digestive con Avena

Con un 20% de harina de trigo integral y copos de avena en un 44% parecen ser muy sanas. Sin embargo, al igual que las galletas María, las Digestive con avena también integran un 20% de azúcar en su valor nutritivo. No obstante, se posicionan en el segundo puesto de galletas saludables al aportar fibra y proteínas, dejando el primer lugar a una opción que ha cautivado a los nutricionistas.

Galletas Digestive con Avena Mercadona

Galletas de Trigo de espelta integral

Con un 68% de harina integral de espelta, con una mayor cantidad de fibra y proteínas que la harina refinada, se han convertido en las mejores galletas según Alex Taboada. El dato que las posiciona en el primer puesto es que en lugar de aportar azúcar, incorporan maltitol, un edulcorante que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre.

Galletas con tirgo Espelta Integral 0% azúcares Mercadona

Receta de galletas saludables

El hacer las galletas en casa no implican que el consumo en exceso de este producto sea adecuado, ya que no sabemos si los ingredientes elegido son buenos o no para la salud. Sin embargo, para que realmente sean sanas, es fundamental escoger ingredientes de calidad como harinas integrales, endulzantes naturales y grasas saludables. Por eso, las galletas de avena y plátano son la elección saludable perfecta para hacer en casa.

2 plátanos

2 tazas de copos de avena

Pepitas de chocolate

Canela (opcional)

Un poco de sal

Lo primero es precalentar el horno para que cuando estén listas, se puedan meter directamente a hornear. El primer paso es pelar los plátanos y ponerlos en un bol, machacándolos con un tenedor hasta tener un aspecto de puré. A continuación, se le añaden los copos de avena junto a la sal y un poco de canela (opcional). Ahora ya se pueden hacer las bolitas que se colocarán en la bandeja para que se conviertan en las galletas saludables que buscamos. Finalmente, hay que dejar hornear durante 15 minutos, hasta que el borde de las galletas se doren.