Soy veterinaria y así debes coger a tu gato para que esté en la gloria

Con el paso de los años, las mascotas se han ido convirtiendo en una de las mejores compañías del ser humano. Cada animal es diferente y sus cuidados varían según sus necesidades y forma de ser. A diferencia de los perros, los felinos son criaturas más independientes que apenas disfrutan del contacto físico, por lo que pueden llegar a sentirse incómodos si algo en el entorno no les cuadra.

A estos animales es necesario saber como cuidarles, ya que un mal manejo puede llegar a provocarles desconfianza. Por eso, crear y mantener un vínculo fuerte con tu mascota es muy importante. En este caso, una veterinaria a través de sus redes sociales, ha compartido un consejo muy útil para los dueños de gatos, una técnica perfecta para no generarles estrés.

Así se debe coger a un gato

En sus redes sociales, esta chica comparte información útil para aquellas personas que hasta el momento no tenían claro si su mascota se sentía a gusto, lo que ayuda a muchos hogares a que sus gatos disfruten, disminuyendo las posibles apariciones de estrés.

El vídeo que se ha hecho viral, subraya lo importante que es hacer sentir cómodo a estos animales para mantener una buena relación entre el dueño y la mascota. Según la veterinaria, el error que todo el mundo comete es dejar a su gato colgar libremente, lo que provoca vulnerabilidad en el animal y la probabilidad de que se asuste o se caiga. La profesional afirma que "lo principal es que se sientan bien seguros", por lo que recomienda utilizar ambas manos: una bajo el pecho y la otra sobre el abdomen.

Por otro lado, resalta lo importante que es proteger la barriga del animal ante el sentimiento de vulnerabilidad, ya que la mayoría de gatos no disfrutan cuando esto sucede. Un consejo que tan sólo busca mejorar la forma de tratar a los felinos y pasar a considerarlos animales menos independientes.

Cómo saber que tu gato quiere que lo cojan

Como se explica durante todo el artículo, la parte independiente de estas mascotas marcan mucho su forma de ser, por eso es importante crear una buena relación y hacerle creer al animal que puede confiar. Sin embargo, no todo se basa en cómo coger al gato, sino saber cuándo quiere que lo cojan y, al igual que a un perro, es muy importante que el animal sepa de esta acción.

Para que esto suceda, se debe dejar que el felino te huela para saber si te ignoran o no, y en el caso de inclinarse significará que buscan más caricias, ya que es su forma de dar consentimiento. Si esto no es así, quizá no deberías coger a tu gato. Aquí van algunas muestras de signos que nos alertan de ello:

ojos abiertos y dilatados

cola erizada

orejas planas y hacia delante

gruñidos y siseos

ignorancia de la presencia del dueño

Muchas veces, aunque el animal permita cogerse, está acción se realiza de forma incorrecta, como no apoyar su cuerpo de forma segura y cómoda en los brazos del dueño, pero existen otros errores que se comenten como: