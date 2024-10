Esto es lo que puede pasar si le cortas el bigote a tu gato

Nadie sabe que sería de un gato sin sus bigotes, además todo el mundo los reconoce con esa estética. Quizá desde una visión más visual no sería tan guapo, pero estos tienen una función más importante que esta. Aunque parecen solo pelos,son más gruesos y largos que su pelo normal, a parte de ser radares sensibles. Por lo general, estos felinos cuentan con entre 8 o 12 pares de bigotes a ambos lados del hocico.

Los gatos presentan pelos táctiles en el labio superior, encima de las cejas y en la barbilla, lo que les ayuda a apreciar cosas como el viento, las caricias, etc. En su caso, los bigotes les ayuda a determinar una distancia con un objeto o reconocer la forma y textura de algo.

¿Se puede cortar el bigote a los gatos?

Los pelos a ambos lados de la nariz de estos animales se denominan bigotes mistaciales. Su mayor característica es que son simétricos y les ayuda a averiguar si cogen o no por un hueco. Sin embargo, los que tienen ubicados en las cejas son bigotes superciliares, que les ayuda a proteger los ojos y prevenirlos de lesiones. Por otro lado, en las patas delanteras tienen los bigotes carpales, que les ayudan a detectar a sus presas, saltar sobre ellas y cazarlas.

Tal y como hemos visto, los bigotes no son un elemento decorativo en los animales, sino que lo dotan de un sentido táctil y le permite integrarse en el entorno. Si los arrancamos puede resultar muy doloroso al animal, ya que poseen terminaciones nerviosas. Sin embargo, si solo se cortan las puntas no debería ser así, pero se le privaría de cierta información sensorial. En consecuencia, el gato no calcularía bien los huecos o distancias y se volvería muy torpe.

5 curiosidades que no sabías sobre los bigotes