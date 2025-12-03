Las tendencias para ligar en 2026, según Tinder

El año 2025 cierra con una tendencia clara: los jóvenes solteros han pulsado “reset” en el romance. El nuevo Year in Swipe de Tinder revela que las nuevas generaciones están dejando atrás el drama, la confusión y las señales contradictorias para apostar por conexiones honestas, directas y, sobre todo, divertidas. Si 2024 fue el año del dating intencional, 2025 ha supuesto la calma tras los giros de guion. Las citas avanzan con más pausa, las conversaciones ganan sinceridad y los jóvenes se atreven, por fin, a decir lo que sienten sin rodeos. Según Tinder, 2026 estará marcado por una mayor apertura emocional y una comunicación más clara.

El fenómeno “tener novio da vergüenza” redefine el amor moderno

Los memes sobre lo “vergonzoso” que puede resultar tener pareja y la popularidad de los soft launches no apuntan a un rechazo del amor, sino a una redefinición de sus códigos. Si antes una relación era un símbolo de estatus, hoy el poder reside en la autonomía, la autenticidad y el autoconocimiento. Ese cambio también se observa en Tinder, donde tendencias como Clear-Coding, Hot-Take Dating, Friendfluence y Emotional Vibe Coding reflejan nuevas prioridades: honestidad, confianza, coherencia emocional y conversaciones sin filtros. Ligar ya no da cringe: ahora va de hablar claro, conectar de verdad y apropiarse de la propia historia.

La Chief Marketing Officer de Tinder, Melissa Hobley, resume esta transformación: “Los jóvenes buscan conexiones fáciles, sinceras y con un poco de chispa. Se acabó sobreanalizar cada mensaje. El dating debe sumar, no estresar. En 2026 están diciendo lo que quieren, defendiendo lo que creen y liderando con honestidad. Ser emocionalmente abierto no da vergüenza; es interesante”.

Clear-Coding: cuando las intenciones se dicen sin rodeos

Los jóvenes están cansados de interpretar mensajes. El Clear-Coding —decir claramente qué se busca y en qué términos— gana terreno: una cita en condiciones, cero situationships o una relación seria. El 64 % asegura que la honestidad emocional es lo que más necesita el dating, y el 60 % pide más claridad sobre las intenciones. Además, el 73 % afirma que sabe que alguien le gusta cuando puede ser él mismo a su lado. La tecnología también juega un papel creciente: el 76 % usaría la inteligencia artificial para mejorar su experiencia a la hora de ligar, ya sea para sugerir planes, elegir sus mejores fotos o ajustar su biografía.

Top causas sociales Tinder Tinder

Hot-Take Dating: la atracción también va de valores

Para buena parte de los jóvenes, los principios pesan casi tanto como la química. El 37 % afirma que compartir valores es esencial, mientras que el 41 % no saldría con alguien con ideas políticas opuestas, aunque casi la mitad reconoce que aún podría planteárselo. La brecha de género es evidente: las mujeres son menos flexibles (35 %) que los hombres (60 %). Entre las líneas rojas destacan la justicia racial (37 %), los valores familiares (36 %) y los derechos LGBTQ+ (32 %). Y un valor sobresale por encima del resto: la amabilidad. Para el 54 %, el mayor red flag es ver a alguien tratar mal al personal que le atiende.

Friendfluence: los amigos, nuevo motor del romance

En 2026, los auténticos matchmakers no serán los algoritmos, sino el grupo de amigos. El 42 % de los jóvenes afirma que su círculo influye directamente en sus decisiones amorosas, y un 37 % planea tener más citas dobles o en grupo. Para un 34 %, ver relaciones sanas en su entorno alimenta su esperanza en el amor. Esta tendencia también se observa en Tinder: casi el 85 % de quienes usan la función Double Date tiene menos de 30 años, las mujeres triplican la probabilidad de dar “Like” a una pareja frente a un perfil individual y los chats grupales generan un 25 % más de mensajes por match que las conversaciones uno a uno.

Emotional Vibe Coding: la disponibilidad emocional marca tendencia

Para 2026, el equilibrio entre lo que se dice y lo que se siente será fundamental. El 56 % valora las conversaciones honestas por encima de cualquier otro factor, mientras que el 45 % pide más empatía en situaciones de rechazo. La palabra más repetida para describir el dating del próximo año es “esperanzado”. Las primeras citas ideales son simples y sin presión: un paseo, un café o cualquier plan ligero que permita ir al ritmo de cada persona. Un 35 % busca un perfil “low-key”: conexiones tranquilas, sin dramas y con buena energía. Incluso el simple hecho de tener un crush gana protagonismo emocional: el 28 % reconoce que disfruta de ese sentimiento aunque no prospere. Una señal más de que el dating for the plot sigue vivo y promete seguir generando historias en 2026.

¿Qué ha sido tendencia en 2025?

Las tendencias culturales que marcaron el 2025 en Tinder también se reflejaron en los gustos de los usuarios. En lo que respecta a las celebridades más mencionadas, el año estuvo dominado por Plex, Taylor Swift y Bad Bunny, seguidos por Aitana, Bad Gyal, Rosalía, Ana Mena, Lola Indigo, Lamine Yamal e IlloJuan, una lista que combina iconos globales con referentes de la cultura española más actual.

Los programas de televisión preferidos también ayudan a entender el clima cultural del año. Drag Race España encabezó las preferencias, seguida por La Isla de las Tentaciones, MasterChef, Mariliendre, Supervivientes, La Revuelta, La Velada del Año 5, Operación Triunfo, Olympo y Manual para señoritas. En cine, el público joven se decantó por grandes producciones y remakes que marcaron la conversación global: Minecraft fue la película más señalada, seguida por Superman, Dune, Wicked, Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón, Vaiana 2, Nosferatu, Sonic 3 y Jurassic World: El renacer.

El deporte también tuvo un papel destacado en la construcción de afinidades. Surf, pádel y crossfit encabezaron los intereses deportivos, mientras que la Fórmula 1, el running, el tenis, el baloncesto, el ciclismo, los eSports y MotoGP completaron un año marcado por la mezcla entre deporte tradicional y cultura digital. En cuanto a los equipos de fútbol, el Real Madrid volvió a situarse como el club más mencionado, seguido por el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Real Betis, el Valencia CF, el Sevilla FC, el Athletic Club, la Real Sociedad, el Girona FC, el Villarreal CF y el Real Oviedo.

La música tuvo un impacto notable en la conversación dentro de la plataforma. Entre las canciones más compartidas destacaron “NOKIA”, de Drake; “Golden”, de K-Pop Hunters; “Manchild”, de Sabrina Carpenter; “Luther”, de Kendrick Lamar; “Ordinary”, de Alex Warren; “DtMF”, de Bad Bunny; “What I Want”, de Morgan Wallen; “Evil J0rdan”, de Playboi Carti; “Daisies”, de Justin Bieber; y “The Subway”, de Chappell Roan. En cuanto a los artistas más populares, Bad Bunny lideró el ranking, seguido por Drake, Cruz Cafuné, K-Pop Hunters, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Extremoduro, Rels B, Playboi Carti y Alex Warren.

Las causas sociales también ocuparon un espacio central en la identidad de los usuarios. Las más mencionadas fueron la salud mental, el feminismo, Palestina, la vivienda, los derechos LGTBIQ+, la sostenibilidad, la educación sexual, el bienestar digital, la lucha contra la soledad no deseada y la preocupación por la desinformación. En paralelo, los intereses más destacados en los perfiles de Tinder en 2025 volvieron a subrayar la importancia de las experiencias personales: viajar, la naturaleza, la cultura foodie, el autocuidado, el cine, la nostalgia de los años noventa, el deporte, el gimnasio, la música y Spotify.

Los llamados “accents”, es decir, microestéticas y códigos identitarios que definen a los jóvenes en redes, también tuvieron su propio ranking. En 2025 destacaron términos como random, ni tan mal, shitposting, main character, delulu, coquette, clean girl, girl math, rizz talk y storytime/POV. Y dentro del universo de TikTok, las tendencias que más resonaron entre los usuarios de Tinder fueron Aura, WLW (Women Loving Women), Man in Finance, Slow Dating, Vision Board, Behind the Scenes, Book Boyfriend, Expectativa vs realidad, Italian brainrot y Beige Flags 2.0.

Por último, los destinos más buscados mediante la función Tinder Passport mostraron un mapa emocional que trasciende fronteras. Colombia fue el país más explorado, seguido por Estados Unidos, Italia, Argentina, Alemania, Francia, Japón, Portugal, Países Bajos y Marruecos. Dentro de España, las ciudades más seleccionadas por los usuarios fueron Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Alicante, reflejando los puntos calientes del dating digital a nivel nacional.