Si tienes este billete guardado, podrías tener más de 1.000 euros en tu bolsillo

El billete de 100 pesetas, que durante décadas formó parte de la vida cotidiana en España, hoy se ha convertido en una auténtica joya para coleccionistas. En algunos casos, este ejemplar histórico puede llegar a venderse por hasta 12.000 euros, una cifra que multiplica de manera sorprendente su valor original.

Lo que determina su precio es principalmente el estado de conservación y la serie a la que pertenezca. Los billetes sin apenas desgaste o pertenecientes a emisiones más raras son los que alcanzan las cifras más altas en subastas y en el mercado numismático.

Más allá de su valor económico, el billete de 100 pesetas tiene un fuerte componente sentimental e histórico. Para muchos, simboliza una etapa de la economía española ya desaparecida con la llegada del euro, lo que aumenta su atractivo entre coleccionistas tanto nacionales como internacionales.

Este interés contrasta con la situación actual del efectivo. Hoy, el billete de mayor valor en circulación en España es el de 500 euros, pero su cotización queda muy por debajo de lo que se puede llegar a pagar por una pieza histórica como las 100 pesetas.

De este modo, un objeto que hace no tanto pasaba de mano en mano en el día a día, ahora se ha convertido en un tesoro codiciado, capaz de alcanzar precios que pocos habrían imaginado cuando aún estaba en uso.