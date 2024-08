'Tiktoker' cubana visita La Coruña y 'alucina en colores' cuando se encuentra esto en medio de la ciudad

España es una de las naciones que más habitantes cubanos acoge en el mundo. Según un censo poblacional de 2021, en nuestro país había un total de más de 171.000 personas procedentes de Cuba viviendo. Y es que compartimos mucho más que el idioma con nuestros hermanos cubanos, aunque la política les haya separado del resto del mundo desde hace décadas.

Aunque Cuba dejó de pertenecer al Reino de España tras el 'Desastre del 98' (1898), los lazos de sangre y de amistad siempre han unido a los dos pueblos y se han mantenido así hasta nuestros días. Sin embargo, la dictatura socialista que aterroriza Cuba desde hace más de medio siglo ha provocado graves malestares a su población, y gran parte de ella se ve avocada a emigrar en busca de una vida mejor y más libre.

Aunque uno de los países más cercanos son los Estados Unidos de América, por las raíces comunes y las forma de ser, muchos otros cubanos prefieren venir a España a buscar trabajo y una vida digna. Con las redes sociales y la tecnología, muchas migrantes de Cuba comparten en vídeo sus experiencias viviendo en nuestro país: todo lo nuevo, los bienes y servicios de los que allí carecían, las facilidades para un proyecto de vida autónomo que ofrece una democracia...

FOTODELDÍA-HAB15. LA HABANA (CUBA), 11/07/2021.- Personas manifiestan su apoyo al gobierno cubano hoy, en una calle en La Habana (Cuba)- Cientos de cubanos salieron este domingo a las calles de La Habana al grito de "libertad" en manifestaciones pacíficas, que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del Gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. EFE/Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa Agencia EFE

Es el caso de Claudia (@clau_tropiezos), una joven cubana que lleva ya varios años viviendo en España, y en diferentes plataformas de redes sociales va enseñando su experiencia del día como migrante en nuestro país. Aunque reside en Málaga, se dedica a viajar por toda la Península Ibérica y documenta todos los monumentos, costumbres o hechos que le llaman la atención.

En un vídeo publicado hace un par de meses, Claudia mostraba, completamente sorprendida, una parte del mobiliario urbano de La Coruña que le fascinó cuando estuvo de visita por tierras gallegas.

La 'Tiktoker' cubana alucina con esto que vio en La Coruña

En España estamos más que acostumbrados y damos por supuesto que lo normal es tener acceso a agua corriente, luz eléctrica, carreteras asfaltadas, pavimentos y aceras en buen estado... Pero esta no es la realidad para muchas personas de otras partes del mundo. Vivir bajo una democracia en la que no existen cartillas de racionamiento de alimentos ni de servicios básicos es un privilegio del que no somos conscientes hasta que no conocemos la realidad de otras naciones.

La 'influencer' @clau_tropiezos se encontraba de visita por Galicia cuando se quedó perpleja al descubrir un elemento urbanístico de la ciudad de La Coruña. Este municipio gallego cuenta con un censo poblacional, según los datos de 2023, de casi 250.000 personas, un cuarto de millón de habitantes. A pesar de ser una zona bastante poblada, cuanta con un casco histórico antiguo precioso, así como cientos de monumentos y lugares emblemáticos que visitar.

En el vídeo se puede ver a Claudia gritando "¿Qué? ¿Una escalera mecánica en mitad de la ciudad, simplemente para subir?". Se trata de una medida que han implementado ya muchos ayuntamientos de España para facilitar la movilidad urbana, especialmente en aquellas con cascos y centros históricos llenos de cuestas o pavimento empedrado, como también tienen Santander o Ávila.

Estas escaleras mecánicas eran algo raro de ver hace un par de décadas, pero desde que se pusieron en marcha varias medidas de la Unión Europea en materia de accesibilidad urbana, especialmente con la financiación de los fondos 'Next Generation', cada vez hay más de ellas por toda España.

Más adelante en el mismo vídeo, la 'influencer' cubana lanzaba un sarcasmo: "La vagancia y la comodidad están a otro nivel en Galicia". Pero tan solo era una broma, ya que luego se la ve volviendo a bajar para subir las escaleras de nuevo, completamente sorprendida de este avance en movilidad urbana en La Coruña.