Tomar 25 cafés al día no aumenta el riesgo de infarto

El estudio realizado por la universidad Queen Mary de Londres ha acabado con el mito de que tomar café supone un riesgo para la salud cardiovascular ya que tal y como han demostrado los investigadores el café no aumenta el riesgo de sufrir infartos, incluso tomando hasta 25 tazas al día. Estos resultados han sido presentados en la conferencia de la Sociedad Cardiovascular Británica en Manchester.

Se han analizado 8.400 personas divididas en tres grupos: las que no toman café, las que toman entre una y tres y aquellas que toman más de tres hasta un límite de 25. El estudio ha demostrado que el consumo de café por si solo no supone un endurecimiento de las arterias causa que provoca este tipo de enfermedades. Se ha demostrado que el café por sí solo no supone un factor de riesgo sino que el problema es la combinación de diferentes factores como la edad, el sexo, el peso o la cantidad de alcohol consumida.

El motivo por el que se retiraba el café a aquellas personas que habían tenido problemas cardiovasculares, como infartos o ictus, era que se asociaba su consumo al endurecimiento de las arterias, como habían demostrado diferentes estudios. El doctor Kenneth Fung, participante en el estudio, ha declarado en un comunicado que “se espera que esta investigación tenga gran repercusión ya que se descarta uno de los principales efectos perjudiciales del café”