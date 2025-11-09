Tres personas trasladadas, dos de ellas menores, tras incendiarse una vivienda en Sesma

Tres personas, dos de ellas menores de edad, han sido trasladadas la noche del sábado al Hospital Universitario de Navarra tras incendiarse su vivienda en la localidad de Sesma.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 220 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Lodosa y Estella, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El incendio se produjo, por causas que se desconocen, en una vivienda unifamiliar de dos alturas situada en el casco urbano de Sesma. A la llegada de los bomberos, las personas que se encontraban en la vivienda en el momento de iniciarse el siniestro habían salido ya a la calle y la vivienda estaba anegada por el humo, explican desde el Gobierno de Navarra.

Los servicios de extinción controlaron y extinguieron el fuego y ventilaron la vivienda. Por su parte, los servicios sanitarios atendieron y posteriormente trasladaron a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanecen ingresadas.

Se trata de una mujer de 46 años que presenta quemaduras e inhalación de humo con pronóstico reservado y que fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado; y dos menores, un niño de 6 años y una niña de 2, ambos afectados por la inhalación de humo con pronóstico leve, que fueron trasladados en sendas ambulancias de soporte vital básico.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.