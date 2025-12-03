El truco para “despertar” a las orquídeas: florecen muy rápido incluso en invierno

Cuando llega el otoño y, sobre todo, el invierno, las plantas y las flores parecen quedar relegadas a un segundo plano. No es hasta que la primavera asoma cuando vuelven a convertirse en una preocupación, especialmente para quienes tienen jardín o uno de esos oasis verde en casa. Sin embargo, tan importante es su cuidado en primavera como en otoño e invierno. Y es que, lo que hagamos con ellas en estas fechas determinará su floración en los meses venideros. Por eso conviene no mirar hacia otro lado si no queremos sumar nuevas preocupaciones en la temporada de los brotes.

Si hay una flor capaz de llevarnos de la ilusión a la frustración en cuestión de días, es la orquídea. Son elegantes, atractivas y un regalo muy recurrente. Pero también tienen fama de caprichosas: basta un descuido, un exceso o una carencia para que se echen a perder y pierdan las flores. La buena noticia es que existen trucos para mantenerlas perfectas incluso ahora, en plena temporada fría. Y uno de ellos es sorprendentemente sencillo.

Cuántas veces al año puede florecer una orquídea

Según la publicación especializada Dengarden, la mayoría de las orquídeas florecen solo una o dos veces al año. No obstante, variedades como la popular Phalaenopsis pueden mantenerse cubiertas de flores durante varios meses si reciben los cuidados adecuados.

La duración de la floración dependerá de factores clave como las horas de luz, la humedad del ambiente, la disponibilidad de nutrientes en la tierra o la temperatura. Para sorpresa de muchos, algunas especies florecen precisamente en invierno ya que las bajas temperaturas estimulan la apertura de los capullo. Se trata de un proceso que puede extenderse durante meses antes de que la planta entre nuevamente en reposo.

Por qué no florecen las orquídeas

Si tu orquídea no da señales de querer florecer, puede deberse a falta de luz (esto ocurre especialmente en otoño e invierno), a que el riego no es el adecuado bien porque sea insuficiente o por que sea excesivo o incluso porque se trate de una planta joven y estas no florecen. Por ejemplo, las Phalaenopsis necesitan entre 2 y 3 años para producir sus primeros capullos y otras variedades pueden tardar hasta 10 años. Cuanto más adulta es la planta, más generosa suele ser su floración. Por eso, si buscas resultados fiables, conviene adquirir ejemplares de más de 5 años.

Qué hacer si tu orquídea no florece

Antes de recurrir a fertilizantes o trasplantes innecesarios, lo primero es recrear las condiciones naturales que la planta requiere. Un truco especialmente efectivo para las Phalaenopsis consiste en “despertarlas” con luz adicional. En invierno, cuando los días se acortan, la planta entra en un modo de ahorro de energía y reduce su actividad. Para evitarlo, los expertos recomiendan iluminarla con una fitolámpara. No es más que una fuente de luz artificial específica para plantas puede estimularla de forma directa.

