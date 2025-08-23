Varias zonas de Santander, sin agua

Una avería en el tritubo -la arteria principal de abastecimiento de agua a Santander desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Tojo- está afectando al suministro de agua en varias zonas de la ciudad, especialmente a las altas, con falta de suministro y bajadas de presión en áreas de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla. Desde el Ayuntamiento se espera que la incidencia quede solucionada a lo largo de la mañana.

Además, esta avería también ha provocado un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, afectando a algunos números de la calle Padre Rábago, y la previsión es normalizar el suministro en esta zona a última hora de la tarde.

Según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, alrededor de las 07.15 horas de hoy se ha producido un reventón en la tubería de 500 milímetros, a la altura de Revilla de Camargo, y Aqualia -la empresa concesionaria del servicio de agua- se encuentra trabajando en su reparación "desde el primer momento".

Tras la avería, se ha procedido al cierre del tramo de tubería afectada y se han ejecutado las maniobras necesarias para desviar y reponer el suministro.

"Se está actuando con refuerzos de personal con el fin de normalizar la situación lo antes posible, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde la presión del agua dificulta el servicio", ha destacado la concejala, y ha detallado que se han recibido avisos por falta de suministro y bajadas de presión en áreas de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla.

Rojo ha asegurado que se espera que el suministro quede restablecido en estas zonas afectadas a lo largo de la mañana y ha indicado que, gracias a los trabajos realizados de forma continuada, se va normalizando progresivamente en los diferentes barrios.

Como consecuencia de esta avería, se ha producido también un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, sobre las 11.00 horas, hasta donde se han desplazado efectivos de Policía Local para garantizar la seguridad en la zona.

Aqualia trabaja también en la reparación de este tramo, que afecta a algunos números de la calle Padre Rábago, y en este caso, la previsión es normalizar el suministro a última hora de la tarde.