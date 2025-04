Una venezolana que vive en España no entiende la forma de celebrar los cumpleaños: “Pagar 200 euros por una cena...”

Cada cultura es un mundo y eso no es ningún secreto. Según el lugar del mundo, algo que parece completamente cotidiano y normal se puede convertir en una acción extraña y sorprendente.Esto lo ejemplificó a la perfección Morgan, una estadounidense que vive en España. Le sorprendían acciones tan normalizadas en España como comprar los medicamentos en una farmacia y no en el supermercado o que algunos comercios cierren en verano por vacaciones o a la hora de comer.

Se puede entender el mayor choque al ser una cultura anglosajona, con costumbres opuestas en muchos casos. Sin embargo, también se dan con países latinos. Una joven venezolana compartió con sus seguidores su opinión sobre una de las celebraciones más especiales al cabo del año para las personas y no dejó a nadie indiferente. Esa celebración es la de los cumpleaños. Aunque no hay una norma escrita sobre cómo hacerlo, se suele repetir bastante y ella no está demasiado de acuerdo.

Una venezolana no comparte la forma de celebrar los cumpleaños en España

Ella fue directa desde el inicio del vídeo: "Una cosa que no entiendo de España es por qué si estoy cumpliendo años yo, tengo que llevar las cosas a la oficina", comienza afirmando. La siguiente pregunta que lanzó muestra su descontento: "¿No se supone que tú estás cumpliendo años quieres que te den cosas a ti?". No es lo único que no entiende: "¿Por qué si haces una cena tienes que pagar la comida a la gente que va?". En su país no es habitual esta práctica y no entiende por qué en España sí, dejando caer que debería ser al revés.

Cumplir años es perder dinero

Tras lanzar las preguntas, sigue con su teoría: "Si estás cumpliendo años quieres seguirte especial, no quieres pagar 200 euros por una cena para todo el mundo". Especifica que en una fiesta si entendería tener que pagar, pero sigue en sus trece: "Cumples años y pierdes dinero". El tema de los regalos tampoco le agrada demasiado: "Te compran un regalo entre ocho personas y encima le pagas la comida, raro", concluye. Es muy habitual realizar regalos grupales en España, especialmente en grupos de amigos y más si son jóvenes.

Polémica en los comentarios

La publicación ha generado mucha polémica en redes sociales. Pese a contar con poco más de 8.200 me gustas, suma ya más de 2.400 comentarios, todos muy diversos. La mayor confrontación llega con los comentarios de los españoles, que no se ponen de acuerdo entre sí. Algunos la defienden: "Soy español y tampoco entiendo eso y nunca lo entenderé", rezaban algunos comentarios. Otros son opuestos y le piden que no se deje llevar por las costumbres: "Si no tienes dinero para invitar, no lo hagas... no es obligatorio. En España no vivimos de las apariencias". También algunos decían que ellos no siguen la costumbre y que lo celebran de manera diferente.