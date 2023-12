Un voluntariado feminizado y en descenso entre los jóvenes

El número voluntarios en España aumentó hasta las 4,5 millones de personas de más de 14 años en 2023, casi tres puntos más respecto al año pasado, sostiene el estudio publicado por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra este martes 5 de diciembre. El perfil actual del voluntariado muestra a una mujer, de entre 45 y 54 años, que colabora con una causa social desde hace más de 5 años, reside en una ciudad de más de 500.000 habitantes, tiene trabajo y disfruta de un nivel de vida medio alto o alto. Sus principales ámbitos de interés son «el voluntariado social, el educativo y el sociosanitario», detalla el informe de la Plataforma del Voluntariado de España.

El estudio, basado en 6.938 encuestas telefónicas entre el segundo y el tercer trimestre de 2023, muestra la «feminización» de la tarea solidaria (57,9% de mujeres y 42,1% de hombres), lo que confirma la tendencia de los últimos años. La «mala noticia», subrayan los autores de este informe hecho público este martes, es la caída del voluntariado más joven (de 14 a 24 años) que baja hasta el 7,1% del total, lo que se traduce en una reducción de algo más de dos puntos con respecto al ejercicio anterior. Los ámbitos más atractivos para esta franja de edad son el voluntariado social, el educativo y el de ocio y tiempo libre.

La escasez de jóvenes «plantea un reto porque la solidaridad del mañana se construye hoy»

El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, sostiene que «este descenso en la participación juvenil ha sorprendido». Poyato explica que la escasez de jóvenes voluntarios entre 14 y 24 años «plantea un reto a las organizaciones sociales porque la solidaridad del mañana se construye hoy, con juventud que participe y se comprometa con las causas que representa el voluntariado», subraya Poyato en declaraciones recogidas en el estudio.

En contraste con los pocos jóvenes voluntarios, uno de los datos positivos es que un 9,1% de las personas que hacen voluntariado en nuestro país tiene alguna discapacidad. Poyato sostiene que estamos ante «un reflejo exacto de la diversidad que encontramos en nuestra sociedad; significa que el voluntariado es tan diverso como el conjunto la población de este país», apunta el presidente de la Plataforma del Voluntariado.

Los voluntarios presentan menos problemas de soledad no deseada

En cuanto a las personas no voluntarias, la investigación recoge que la principal causa que se alega es la falta de tiempo para encajar una actividad de voluntariado en la agenda personal. Las cargas familiares son la segunda razón, citada por un 25,6% de mujeres frente a un 16,6% de hombres. Otros motivos son el desconocimiento (13,6%) o la desconfianza (12,2%). Aunque no hace voluntariado formalmente, un 19,8% de la población en España participa en iniciativas vecinales.

El estudio también dedica un espacio a la llamada «soledad no deseada» y el voluntariado. En este sentido conviene destacar que aquellas personas que participan en la acción solidaria no presentan, o lo hacen con menos frecuencia, estos problemas de soledad no deseada. Por el contrario, se observa que el ejercicio de la solidaridad contribuye a ampliar las redes sociales y proporciona bienestar personal.

Cáritas lanza su campaña navideña bajo el lema 'Esta Navidad, tú tienes mucho que ver'

Cáritas Diócesis de Cartagena ha lanzado este lunes su campaña de Navidad, que este año lleva por lema 'Esta Navidad, tú tienes mucho que ver', con el objetivo de "enfocar la mirada y abrir el corazón" para contribuir a mejorar la vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La campaña ha sido presentada en el Palacio Episcopal por el obispo y presidente de Cáritas en la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y el director y la responsable de Relaciones Institucionales de la organización, José Antonio Planes Valero y María Hernández, respectivamente.

Los interesados en colaborar con esta campaña, que invita a "ver la Navidad que no vemos", pueden hacerlo a través de un número de cuenta para donativos ('ES05: 2100 8188 9713 00069505'); Bizum ('33528'); y la página web 'www.caritasregiondemurcia.org'. En una rueda de prensa, Lorca Planes ha indicado que la intención de esta iniciativa es "salir al encuentro de quienes lo están pasando mal". En ellos se centra la labor de Cáritas, que "no solamente está paliando el hambre de alimentos, sino también de cultura, de cercanía, de formación", gracias a "los hombres y mujeres de esta región que han creído en este proyecto".

Se trata, según el obispo, de "una obra que no tiene vacaciones" y que esta Navidad se centra, un año más, "en la gente que está sufriendo". En este sentido, se ha dirigido a los voluntarios, a quienes ha dado las gracias, y en aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto. "Os esperamos con los brazos abiertos", ha comentado el obispo de la Diócesis de Cartagena.

Tres millones de hogares se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en España tras pagar los gastos básicos

El informe 'Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida', elaborada por Cáritas y la Fundación FOESSA con datos de 2022, señala que en España tres millones de hogares se encuentran por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos básicos. El director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes Valero, ha manifestado que, si bien los ingresos en el país han experimentado un incremento del 11% desde 2008, el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado el aumento de los gastos familiares en un 30%. Por ejemplo en la Región de Murcia, la acción de Cáritas benefició a 87.395 personas en 2022, de las que el 56,8% residía en hogares con niños y jóvenes.

Además, Cáritas destinó ese año más de 12 millones de euros para acompañar a casi 90.000 personas con problemas crecientes de inseguridad alimentaria, desempleo y vivienda; atendió a 2.300 niños en sus escuelas infantiles y ofreció servicios de refuerzo escolar y ocio y tiempo libre, todo gracias a los más de 5 millones de euros que aportaron socios, donantes y colaboradores privados.

El director de la Diócesis de Cartagena llama a transformar "la gravedad de los acontecimientos" internacionales en "esperanza"

Planes Valero ha indicado que la organización social está "en la trinchera", junto a quienes "nos necesitan", en un contexto marcado por "los desafíos" y "la gravedad de los acontecimientos" internacionales, que espera se transformen en "esperanza no idílica, sino real" para toda la sociedad. Asimismo, ha recordado algunas de las acciones de Cáritas en 2023, como la inauguración del albergue campamento de Los Urrutias, en Cartagena, que, tras someterse a una reforma integral, acoge durante los periodos vacacionales a niños y jóvenes procedentes de familias en situación o riesgo de exclusión social. Estas instalaciones cuentan con la primera pista de baloncesto de España hecha con neumáticos reciclados.

También destaca la inauguración el pasado septiembre de una nueva cafetería ligada a la Escuela de Hostelería Eh!; la iniciativa 'Sabor a Cuaresma', fruto de la colaboración con chefs estrella Michelin; la visita de Ferrán Adriá a la Escuela de Hostelería y la apertura del Hogar de San José de Calasanz junto a las Hijas de la Caridad de Lorca. Por su parte, la responsable de Relaciones Institucionales de Cáritas, María Hernández, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para "continuar acompañando a las personas vulnerables", porque "todas las personas tenemos mucho que ver en la generación de oportunidades".