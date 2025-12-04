Zity pone sus vehículos a disposición de los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora durante las navidades

Con la llegada de la Navidad son muchas las acciones solidarias que se desarrollan para hacer más llevaderas estas fechas tan señaladas en el calendario a las personas que más lo necesitan. Y entre ellas, hay un grupo especialmente sensible, los más pequeños.

Por eso, Zity by Mobilize ha querido sumarse este año a la bonita labor que realiza la Fundación Theodora poniendo su granito de arena para ayudar a llevar sonrisas a los niños hospitalizados, y aumentar así el número de visitas que realizan sus ya conocidos Doctores Sonrisa.

Durante el mes de diciembre y hasta el próximo 11 de enero, la marca de carsharing 100% eléctrico, facilitará de manera gratuita el uso de cualquiera de sus vehículos de movilidad compartida a estos artistas hospitalarios profesionales, contratados y capacitados específicamente por la Fundación para desarrollar su trabajo en las plantas pediátricas de los hospitales, en coordinación con el personal sanitario.

De esta forma, Zity se convertirá estas navidades en el “vehículo oficial” de estos Doctores Sonrisa que, a buen seguro, agradecerán desplazarse a los distintos hospitales madrileños de manera sostenible, y sobre todo, comprometida.

"Estamos muy orgullosos de colaborar con la Fundación Theodora y contribuir a que la magia de los Doctores Sonrisa llegue cada día más lejos. Creemos en una movilidad comprometida, justa y centrada en las personas. Esta iniciativa representa perfectamente lo que queremos construir como compañía: un servicio que, además de mover a la gente, ayude a mover el mundo

en la dirección correcta", señala Pilar García, responsable de Marketing y Comunicación de Zity.

Esta acción solidaria no solo se limita al servicio gratuito para que los diferentes Doctores Sonrisa puedan moverse en cualquiera de los vehículos que encontrarán en la ciudad, sino que el usuario también puede sumarse a la causa gracias a sus viajes. ¿Cómo? Buscando el coche más especial de toda la flota Zity.

Y es que desde el 1 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026, circulará por Madrid un vehículo muy especial, el Zity Fundación Theodora, un coche personalizado con la imagen de la Fundación. Los usuarios que alquilen este vehículo también estarán contribuyendo con la Fundación, ya que Zity destinará el 50% de los ingresos generados a la Fundación.

¿Imaginas lo que significa para un niño y su entorno estar hospitalizado? No ir al colegio, no poder estar en su casa, con sus amigos, hacer su vida normal… En definitiva, un parón obligado de su rutina. "Esta colaboración nos hace mucha ilusión porque gracias a Zity vamos a conseguir aumentar las visitas a los más pequeños. Es importante saber lo necesarias que son ya que estos profesionales de la interpretación hacen que, por un rato, el niño y su familia se evadan de las situaciones que están viviendo a través de improvisaciones, magia, juegos y lo que es más importante, una receta de su medicamento estrella, la risa", Alejandro Echegaray, director General de Fundación Theodora.

De los 28 Doctores Sonrisa con los que cuenta la Fundación Theodora a nivel nacional, son 11 los artistas que llevan su magia a los menores hospitalizados en la Comunidad de Madrid en más de 11 centros, con previsión de sumar más hospitales en los próximos meses.

La misión de Fundación Theodora es brindar momentos de evasión, juego, escucha y sonrisas a los niños hospitalizados a través de las visitas personalizadas que realizan los Doctores Sonrisa a las plantas pediátricas de los hospitales.

Zity es una compañía de carsharing 100% eléctrico que opera en Madrid y Milán desde 2017. Desde enero de 2025, gracias a su integración en la plataforma Mobilize Share combina una flota de vehículos 100 % eléctricos en modalidad free-floating con opciones de alquiler de vehículos eco por días, todo gestionado de forma digital a través de su app. Su propósito es ofrecer una

movilidad sostenible, asequible, segura y justa, contribuyendo a ciudades más limpias, habitables e inclusivas.