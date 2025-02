Un joven es engullido por una ballena mientras navegaba en kayak por el Estrecho de Magallanes

El sábado de la semana pasada un joven de 24 años, quien estaba navegando en kayak (variedad de la piragua) por el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur de Sudamérica, la Patagonia Chilena, fue engullido por una ballena jorobada. Más concretamente ocurrió en Bahía El Águila alrededor de las 15:00 horas, muy cerca al Faro San Isidro, mientras Adrián Simancas realizaba este deporte con su padre, Dell Simancas.

Dell no estaba justo en el interior de la embarcación en el instante en el que la ballena arroyó por detrás a Adrián mientras estaba remando, sino que estaba filmando todo lo que ocurrió en ese momento. Inevitablemente, el joven cayó al agua y fue succionado por este animal.

El joven que fue engullido por una ballena ha sobrevivido

Una vez se lo tragó, tan solo fue por unos instantes ya que, pocos segundos después, fue expulsado de nuevo al océano. Todo esto se ha podido ver reflejado en el vídeo que estaba grabando su padre quien, cuando vio aparecer a la ballena y desaparecer a su hijo, mantuvo la calma en todo momento ante un suceso por el que Adrián podría haber muerto.

"Ya, vete, vete, tranquilo, agarra el bote, no te subas" fue lo primero que dijo Dell cuando vio a su hijo volver a la superficie y a la ballena todavía cerca de la víctima. Además, también le indicó que agarrara el bote en vez de subirse a él e ir nadando hacia la orilla. Ante una situación en la que el miedo y los nervios pueden ser el peor enemigo posible, el padre fue capaz de tener sangre fría y trató de tranquilizar, en todo momento, a su hijo, exclamándole que iría velozmente en su búsqueda. Finalmente, Adrián salió ileso y se encuentra en buen estado, sin ningún problema de salud.

El joven pensaba que la ballena lo había comido

Según ha podido declarar el afectado, quien pensaba que era "una ola, pero era demasiado fuerte como para serlo". Una vez se dio la vuelta sobre si mismo fue cuando se dio cuenta de que algo azul oscuro y blanco le estaba rozando la cara. "Cuando me hundo y siento ya todo oscuro pensé que me había comido y que ya no tenía nada que hacer", afirma Adrián. "Habrán sido como 3 segundos los que estuve sumergido en los que no sabía que estaba pasando", quien también agradece que no haya sido una orca porque en ese caso habría sido comido; sin embargo, explica que una ballena "podría empezar a saltar y a querer jugar".

¿Por qué se llama ballena jorobada?

La ballenajorobada, también denominada yubarta, es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Se trata de la Megaptera novaeangliae, quienes pueden llegar a tener una longitud de entre 12 y 16 metros y pesar 36.000 kilos. Es una animal que, con mucha frecuencia, se impulsa sobre la superficie marítima para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, que normalmente dura entre unos 10 y 20 minutos, sin embargo, su propósito no es claro.

Esta es la razón por la que a esta ballena se le incluye la denominación 'jorobada' Pexels

Esta especie tiene una forma corporal distinta que las diferencia de las demás, por eso se le añade a su denominación 'jorobada'. Se la llama así por su forma de sumergirse, ya que arquea el lomo y presentan una pequeña aleta dorsal que se desplaza hacia la parte de atrás de su cuerpo. Por eso, y en función de la similitud con una joroba, esta ballena puede diferenciarse de las demás de forma más sencilla.