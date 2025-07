La alerta de Google que nunca llegó: la compañía admite que su sistema le falló a 10 millones de personas en el mortal terremoto de Turquía

El 6 de febrero del año 2023, dos grandes terremotos sacudieron el sureste de Turquía provocando un total de 55.000 muertes y dejando a más de 100.00 personas heridas. Ahora acabamos de saber que algunas de esas muertes se podrían haber evitado si el sistema de alertas de terremotos de Google hubiera avisado correctamente a 10 millones de personas de la magnitud exacta del seísmo, ya que la propia compañía de Mountain View ha admitido que su tecnología falló en el peor momento posible.

Google reconoce que el Android Earthquake Alerts (AEA) subestimó la fuerza de los terremotos

Recientemente, la BBC ha publicado un informe que confirma que Google ha admitido que su sistema de alertas de terremotos llamado "Android Earthquake Alerts (AEA)"falló en el terremoto mortal que sacudió Turquía en febrero del 2023.

En este sentido, el gigante americano reconoció que medio millón de personas de Turquía recibieron una alerta de nivel inferior debida a que la AEA subestimó la fuerza de los terremotos. De hecho, si hubiera funcionado correctamente el sistema de alertas de terremotos de Google, 10 millones de personas que vivían a 98 millas del epicentro del terremoto deberían haber recibido la alerta de nivel superior y hubieran contado con, al menos, 35 segundos para prepararse para el seísmo.

A este respecto debes saber que la AEA envía dos tipos de alertas diferentes: una de nivel inferior denominada "Be Aware" (Esté atento) que está pensada para avisar a los usuarios de sacudidad más leves y que no anula la función 'No molestar' de Android y otra más grave denominada "Take Action" (Tomar acción) que se envía cuando se detectan temblores más fuertes que podrían amenazar la vida humana.

Esta última alerta activa una fuerte alarma en el smartphone Android, muestra un aviso a pantalla a completa y anula la función 'No molestar' del terminal.

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el primer terremoto de Turquía se produjo a las 04:17 de la madrugada, un momento en el que muchas personas estaban dormidas, la alerta "Take Action"les habría despertado avisándoles del inminente peligro.

En los meses posteriores al terremoto, la BBC habló con una gran cantidad de personas que vivían en las ciudades y pueblos de la zona afectada por el seísmo y ninguno de ellos nos pudo confirmar que le llegara la alerta "Take Action" del AEA.

Los investigadores de Google explicaron en la revista científica Science que su sistema de alertas de terremotos falló debido a "limitaciones en los algoritmos de detección", ya que, para el primer terremoto, el sistema estimó un temblor entre 4,5 y 4,9 en la escala de magnitud de momento (MMS), cuando en realidad fue de 7,8.

Asimismo, desde la gran G aseguran que ya han mejorado el algoritmo de su sistema de alerta de terremotos para que esto no vuelva a suceder y que lo han probado con éxito en una simulación del primer terremoto de Turquía.