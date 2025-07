Apple prepara iOS 27 con una misión clara: adaptarse al iPhone plegable

Mientras seguimos esperando el lanzamiento de la beta pública de iOS 26, ya han comenzado a aparecer los primeros informes sobre iOS 27, la versión que Apple prepara para el año que viene y cuyo desarrollo debería empezar en los próximos meses. Aunque aún no se conocen sus novedades, todo apunta a que será una actualización centrada en el esperado iPhone plegable de la compañía.

Recientemente, se descubrieron referencias en el SDK de iOS 26 a pantallas con formatos poco convencionales, lo que sugiere que Apple ya está trabajando en adaptar su software a nuevos tipos de dispositivos. Todo encaja con los rumores sobre el iPhone plegable, cuyo lanzamiento se espera para 2026 y cuya producción de pantallas ya habría comenzado. Según la información filtrada, el dispositivo destacaría por eliminar la arruga habitual en la bisagra y por utilizar materiales premium como el titanio.

iOS 27, un sistema centrado en el iPhone Fold

Según Mark Gurman, en la última entrega de su boletínPower On, iOS 27 estará diseñado con el iPhone plegable en mente, incorporando funciones específicas para este nuevo formato. El dispositivo tendría un diseño tipo libro y sería más delgado que un iPad Pro cuando está desplegado. Sin embargo, Gurman no ha detallado qué tipo de funciones traerá esta versión del sistema.

Aunque iOS 27 esté orientado al iPhone plegable, eso no significa que los demás modelos de iPhone queden fuera. No hay nada en el informe que indique que el iPhone 18 o el iPhone 18 Pro no vayan a recibir novedades. Y tendría sentido que así fuera, ya que, aunque se espera que el iPhone Fold tenga un precio más bajo del previsto, no será un dispositivo de masas al nivel del resto de modelos.

Contaría con una pantalla interior de unas 7,8 pulgadas y una pantalla exterior de 5,5 pulgadas, y llegaría con mejoras clave para superar los puntos débiles de los plegables actuales: un pliegue menos visible y una bisagra reforzada en titanio y acero inoxidable para ofrecer mayor resistencia.

Todo apunta a que el iPhone plegable será el más caro de la historia de Apple, con rumores que sitúan su precio de partida en 2.000 dólares. Para ahorrar espacio interno, Apple apostaría por Touch ID en el botón lateral en lugar de Face ID, y todo indica que mantendría una doble cámara trasera de 48 MP, como la que ya hemos visto en los últimos iPhone.