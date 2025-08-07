Así es GPT-5: el modelo de Inteligencia Artificial más potente de OpenAI hasta la fecha

Cuando no han pasado ni 4 meses desde la llegada de GPT-4.1, OpenAI acaba de celebrar un evento online en el que ha anunciado oficialmente el lanzamiento de GPT-5, un nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) que, lógicamente, es más avanzado que los anteriores y que destaca por incluiir mejoras destacadas en la capacidad de razonamiento, la calidad del código y la experiencia de usuario.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de GPT-5, un nuevo modelo del lenguaje que llega para revolucionar el segmento de las IAs.

Capacidades de agente mejoradas y cuatro versiones para todos los bolsillos

GPT-5 es un modelo de lenguaje que ha sido diseñado para conseguir realizar tareas complejas con un mínimo de instrucciones, algo que se traduce en que el usuario va a recibir respuestas claras, precisas y contextualmente relevantes.

Asimismo, GPT-5 también ha mejorado las capacidades de sus 'agentes de IA', un avance que le permite actuar de una manera mucho más autónoma y eficiente en una amplia variedad de contextos, desde el desarrollo de software hasta el soporte empresarial, cuando lo usamos como un asistente inteligente.

En este sentido, debes saber que GPT-5 también ha mejorado su rendimiento en programación, razonamiento y experiencia conversacional, algo que lo convierten en un modelo ideal para crear integraciones profesionales y soluciones personalizadas dentro del ecosistema de GitHub y de otras plataformas similares

Otras de las novedades con las que cuenta GPT-5 son las siguientes:

Capacidad para resolver tareas lógicas de múltiples pasos.

Mejor entendimiento del contexto conversacional.

Generación de código más limpia y precisa.

Integración natural con flujos de trabajo empresariales y técnicos.

Pero eso no es todo, ya que GPT-5 estrena una nueva interfaz de usuario en la que destacan una barra de indicaciones más limpia, que te permite realizar diferentes acciones con solo botón^ y un nuevo diseño del fondo que le da un aspecto mucho más moderno a toda la app.

GPT-5 está disponible en cuatro sub modelos diferentes, cada uno de los cuales está enfocado a un tipo de tareas en concreto:

GPT-5 : este es el modelo básico y está pensado para realizar tareas complejas de razonamiento y lógica , algo que lo hace perfecto para proyectos que requieren precisión y profundidad.

GPT-5-mini : esta es una versión ligera y económica de GPT-5 que está orientada a aplicaciones donde los costes son una prioridad

GPT-5-nano : un sub modelo optimizado para la velocidad que es ideal para sistemas que exigen baja latencia y respuestas en tiempo real

GPT-5-chat: esta variante ha sido diseñada para GitHub Copilot, ofrece conversaciones multimodales, naturales y con plena conciencia del contexto y está enfocado en soluciones empresariales

Para todos nosotros, GPT-5 estará disponible a través de ChatGPT y Copilot de Microsoft. En el caso de este último, GPT-5 incluirá un nuevo modo Inteligente (llamado "Smart"), que ajustará el nivel de razonamiento -más rápido o más profundo- en función de la tarea a realizar y si hablamos de ChatGPT, habrás tres versiones diferentes: 'GPT-5', 'GPT-5 Thinking' y 'GPT-5 Pro'.

A este respecto debes saber que la variante "Pro" de ChatGPT-5 te ofrece un rendimiento "a nivel de investigación" que mejora significativamente sus funciones de razonamiento, aplicación del conocimiento e inteligencia general.

Por ´último, debes saber que, en ChatGPT, todos los usuarios tendrán acceso a GPT-5, pero obviamente cada uno de los planes tendrá capacidades diferentes: