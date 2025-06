El CEO de Google DeepMind tiene claro que la IA colonizará la galaxia: "Comenzará a ocurrir en 2030"

Las grandes compañías tecnológicas inmersas en el desarrollo de la inteligencia artificial parecen tener clara su hoja de ruta. Incluso se aventuran a fijar fechas para que alcance su pleno desarrollo llegando a la inteligencia artificial general y que a partir de ella se vayan venciendo barreras en todos los ámbitos y que han resultado ser una utopía hasta el momento.

La llegada de la inteligencia artificial general (AGI), esa en la que la IA logra abarcar todo el conocimiento humano y con ello se encuentra en disposición de superar las barreras que no ha podido superar la humanidad, enfrenta a los expertos en la materia. Para expertas como Kate Crawford no es más que un término propagandístico mientras que uno de los padres de la inteligencia artificial, Yann LeCun, no ve que ésta pueda llegar antes de una década.

Inteligencia artificial general para explorar planetas alternativos

La estimación de Yann LeCun choca frontalmente con el optimismo mostrado por Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, el departamento de la compañía con sede en Mountain View que se centra en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial. Recientemente Hassabis concedía una entrevista a la revista norteamericana Wired en la que establecía un objetivo muy ambicioso para 2030 de la mano de la inteligencia artificial general: la exploración de la galaxia y la posibilidad de colonizar espacios lejanos.

Para el máximo responsable de Google DeepMind, el primer paso tras lograr la inteligencia artificial general (AGI) será afrontar los desafíos en materia de sostenibilidad del planeta y de la lucha contra enfermedades para, acto seguido que ese máximo exponente de la inteligencia se centre en el ambicioso reto de inspeccionar el espacio: “Si todo esto sucede, deberíamos vivir una era de máximo florecimiento humano, donde viajaremos a las estrellas y colonizaremos la galaxia. Creo que eso comenzará a suceder en 2030”, se aventuró a pronosticar Hassabis.

No hay duda de que si hay una compañía que cuenta con el músculo económico suficiente como para potenciar su investigación en inteligencia artificial esa es Google, aunque el punto actual en que se encuentra el desarrollo de la IA parece lejano como para confiar en una visión tan optimista como la que dibuja el investigador y Premio Nobel de Química en 2024.

Lo cierto es que, tras la idea de Demis Hassabis, asoma un aspecto que deja en mal lugar a la Tierra tal como la conocemos y a sus habitantes. Y es que la única razón que respalda un objetivo colonizador de la galaxia es el hecho de ver peligrar el planeta tal como se conoce, algo en lo que el propio Hassabis reconoce que hemos tenido la culpa como especie: "Nuestros hábitats naturales están siendo destruidos, y es en parte porque requeriría que la gente hiciera sacrificios, y la gente no quiere hacerlos", remarcó durante la entrevista.