ChatGPT sigue imparable: más de un millón de personas se registraron en una hora

El crecimiento de ChatGPT sigue marcando hitos históricos en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. En solo una hora, la plataforma registró más de un millón de usuarios nuevos, superando su propio récord de un millón de usuarios en cinco días alcanzado durante su lanzamiento inicial en 2022. Si todavía no sabes a qué se debe este repentino éxito, es que no conoces Ghibli.

Ante el boom de imágenes generadas por Ghibli, Sam Altman alertó el pasado jueves de que sus GPUs no dan para más, aunque un par de días más tarde también bromeó pidiendo si podíamos relajarnos, porque su equipo necesitaba dormir. Sin embargo, seguro que en ese momento el cofundador de OpenAI no se imaginó que estaba a punto de vivir uno de los momentos virales más locos, ya no de su carrera, sino de la historia de la industria tecnológica.

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.