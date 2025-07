ChatGPT trabaja en una suscripción anual que será más barata

El verano es esa época del año que llega con la promesa de las vacaciones, el calor y las rebajas. A estas últimas parece estar mirando OpenAI, la compañía de investigación y despliegue de inteligencia artificial creadora de ChatGPT, que según los últimos descubrimientos está pensando en incluir un plan de pago anual entre las modalidades de suscripción a su popular chatbot de IA que supondría un ahorro frente al monto actual del pago de la suscripción mes a mes.

Pese a las palabras de exponentes tan importantes como el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que aconseja no aprender programación a las nuevas generaciones lo cierto es que el código que sustenta la creación, comprensión y ejecución de las tareas necesarias de cualquier aplicación o programa da pistas relevantes sobre la misma, incluso en sus fases beta. De hecho, esa ha sido la vía a través de la que se ha obtenido la pista de la opción de suscripción anual en la que trabaja OpenAI.

Plan de pago anual con descuento

Esto es algo que ha vuelto a quedar de manifiesto de la mano del medio especializado Android Authority, que ha analizado el APK de la última versión beta de la aplicación de ChatGPT para Android y ha dado con un detalle significativo entres sus líneas de código que puede implicar un beneficio para el bolsillo de quienes optan por el plan Plus del chatbot. También el rastreo de líneas de código llevó hace escasos días a conocer las últimas novedades que presenta Google para su aplicación de teclado Gboard.

Frente a la opción actual de suscripción a los planes ChatGPT Plus y Pro, que solo contemplan el pago mensual, OpenAI tiene en el horizonte la idea de establecer un plan de pago anual que además va a abaratar el coste total por año de la suscripción actual, ofreciendo así una vía de ahorro a los usuarios de sus versiones de pago.

Líneas de código donde se ven los planes de OpenAI Android Authority

A tenor de lo visto entre las líneas de código rescatadas de la versión beta de la aplicación de ChatGPT con número de versión 1.2025.196 beta, Sam Altman y su equipo están trabajando con la mirada puesta en una suscripción anual que tendría un coste de 200 dólares anuales para el plan Plus. Esto supone una reducción de 40 dólares anuales frente al total que implica pagar mes a mes el precio actual de facturación de dicha modalidad, que son 19,99 dólares que dan como resultado 239,88 anuales.

Como vemos, esta posibilidad se presenta en el horizonte de la suscripción a ChatGPT Plus, la más popular y la que mejor relación calidad precio presenta hasta la fecha. Su hermana mayor, ChatGPT Pro, con un coste mensual de 200 dólares todavía no ha aparecido entre las líneas de código revisadas como para vislumbrar que vaya a tener una opción de pago anual que también pueda suponer una rebaja significativa para sus suscriptores.

No obstante, no sería descabellado pensar que primero OpenAI quiera ver cómo responden los usuarios a esa modalidad en la versión Plus y, si tiene éxito, extender esta misma práctica a su plan superior.