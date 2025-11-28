China desplegará sus propios 'robocops' para controlar su frontera con Vietnam

La empresa china UBTECH Robotics ha firmado un contrato de 264 millones de yuanes (32 millones de euros) para desplegar estos robots de grado industrial en los cruces fronterizos de Guangxi. Como si de una película de ciencia ficción se tratase, esta iniciativa busca ampliar el uso de la robótica en entornos públicos e industriales, y las entregas están listas para comenzar en diciembre.

El despliegue incluirá el Walker S2 de UBTech, un modelo lanzado en julio y descrito como el primer robot humanoide del mundo capaz de reemplazar su propia batería de forma autónoma. Según ha señalado el South China Morning Post, este será uno de los mayores despliegues reales de sistemas humanoides en operaciones gubernamentales de China.

El programa piloto desplegará robots Walker S2 en los puestos de control fronterizos para guiar a los viajeros, gestionar el flujo de personal, asistir en tareas de patrullaje, gestionar tareas logísticas yapoyar los servicios comerciales. Los robots también se utilizarán en plantas de fabricación de acero, cobre y aluminio para realizar inspecciones.

Un modelo con unas prestaciones de vanguardia

El diseño del Walker S2 se basa en lafabricación y la logística inteligentes. UBTech describe el robot como un humanoide de grado industrial diseñado para un alto tiempo de actividad y tareas de manipulación complejas. Con una altura de aproximadamente 1,76 metros, el Walker S2 cuenta con un cuerpo altamente articulado con 52 grados de libertad, incluyendo manos diestras de cuarta generación con 11 grados de libertad cada una.

El robot puede manipular cargas de hasta15 kilogramos por brazo, en un espacio de trabajo que se extiende desde el suelo hasta 1,8 metros. Las articulaciones de alta torsión en la cintura permiten agacharse y ponerse en cuclillas. Para la percepción y la toma de decisiones, el sistema integra los marcos BrainNet 2.0 y Co-Agent AI de UBTech, que combinan razonamiento multimodal, planificación de tareas y manejo autónomo de excepciones.

Una de las características más destacadas del robot es su sistema autónomo de doble batería intercambiable en caliente. UBTech afirma que el Walker S2 puede reemplazar su batería agotada por una completamente cargada en aproximadamente tres minutos, lo que permite un funcionamiento prácticamente continuo las 24 horas sin intervención manual.

La robótica comienza a expandirse por todo el país

El sector de la robótica ha recibido un fuerte respaldo político, y organismos de varias provincias han comenzado a incorporar robots en sus labores rutinarias. También se han producido despliegues similares en aeropuertos, oficinas gubernamentales yeventos importantes. Durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de este año en Tianjin, las autoridades de inmigración utilizaron un robot multilingüe.

La robótica también está ganando terreno en áreas como la atención sanitaria y el cuidado de personas mayores, la limpieza urbana, la gestión del tráfico, las patrullas de seguridad pública y la entrega automatizada mediante sistemas de metro y drones.