Cómo preparar tu iPhone para iOS 26: todo lo que debes tener en cuenta si quieres instalar la beta

Estamos a pocas horas de que se celebre la WWDC 2025, la conferencia en la que Apple presentará las nuevas versiones de sus sistemas operativos, entre ellas iOS 26. Esta versión dará mucho de qué hablar, y muchos querrán tenerla desde el primer día, aunque sea en versión beta, ya que la versión oficial se lanzará el próximo mes de septiembre.

Si estás pensando en instalar la beta de iOS 26 en tu iPhone, te vamos a contar cómo hacerlo y los pasos previos que debes tener en cuenta para que el proceso sea satisfactorio. También te hablaremos de los riesgos, ya que al ser una versión de prueba, puede contener fallos y errores.

Cuándo se podrá instalar la primera beta de iOS 26

Apple presentará iOS 26 de forma oficial el lunes 9 de junio durante la Keynote inaugural de la WWDC 2025. Será a las 19:00 hora española, y la beta para desarrolladores se suele lanzar poco después de que concluya la presentación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta primera beta está dirigida a desarrolladores, por lo que no está preparada para el público general.

Si no tienes cuenta de desarrollador, la mejor opción es esperar a que se lance la versión pública a mediados de julio, que es más estable y está preparada para usuarios sin cuenta de desarrollador, permitiendo que contribuyan a la corrección de fallos antes del lanzamiento oficial en septiembre.

El ciclo de iOS 26, en sus primeros meses, se desarrollará de la siguiente forma: el 9 de junio se lanza la primera betapara desarrolladores, a mediados de julio se lanza la versión beta pública, y cada 1-2 semanas se lanzarán nuevas versiones beta hasta septiembre, cuando se realizará el lanzamiento oficial.

Haz una copia de seguridad para no perder tus datos

Un paso obligatorio antes de instalar cualquier versión beta es realizar una copia de seguridad de tu iPhone. Aunque parece algo obvio, son muchas las personas que se aventuran a instalar una beta sin hacerlo. Es importante porque, si alguna de las betas presenta problemas graves, podrás restaurar tu dispositivo sin perder datos.

Aunque puedes hacer una copia de seguridad desde Ajustes > iCloud en el iPhone, la forma más segura es a través de iTunes en un ordenador con Windows o usando el Finder en un Mac. Solo tienes que conectar el iPhone al ordenador y seguir unos simples pasos.

Es importante tener en cuenta que todo lo generado en iOS 19 se perderá si decides volver a iOS 18. Los datos de iOS 18se recuperarán al volver a esa versión, pero los nuevos datos solo podrán recuperarse una vez que vuelvas a iOS 26.

Asegúrate de tener el espacio suficiente

Las primeras betas de los sistemas operativos, al igual que sus versiones finales, suelen ocupar mucho espacio. Por ello, es crucial revisar si tienes suficiente almacenamiento en tu iPhone. Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone para ver cuánto espacio disponible tienes.

En este apartado podrás ver qué datos están ocupando más espacio. Si necesitas liberar espacio, puedes eliminar el historial de Safari, los chats de WhatsApp o borrar y reinstalar aplicaciones que ocupen mucho espacio.

Otro paso importante: estar inscrito en el Programa de Desarrolladores de Apple

Apple lanzará la primera beta para desarrolladores el 9 de junio, justo después de la keynote inaugural de la WWDC 2025. Aunque esta beta está pensada para desarrolladores, no significa que no la puedan probar personas que no lo sean. Para ello, solo debes registrarte en el Programa de Desarrolladores de Apple.

Si quieres probar la beta antes de que se lance la versión pública en julio, regístrate con tu cuenta de Apple en la web developer.apple.com/ios. Es completamente gratuito y esencial para poder probar las betas.Cuando la beta esté disponible, solo tendrás que ir a Ajustes > General > Actualización de software y activar las Actualizaciones beta.