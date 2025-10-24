Cuando te llamas Sam Sung y trabajas en Apple: así es la historia del empleado que tuvo que cambiar de nombre

Corría el año 2012 cuando, un día cualquiera, se filtró en la red social Reddit un post que relataba que en una Apple Store trabajaba un hombre llamado Sam Sung. El parecido de su nombre con la empresa rival de Apple causó tanto revuelo que tuvo que cambiárselo. Más de una década después, el protagonista de esta divertida historia lo relata en Business Insider.

Originario de Escocia, Sam Sung empezó a trabajar en una Apple Store de Glasgow para, posteriormente, trasladarse a Vancouver. Lo que nunca imaginó es que se haría viral una fotografía de su tarjeta de visita en la que aparecía su nombre que, por cosas de la vida, guardaba un parecido con la empresa rival de Apple, Samsung.

La historia de Sam Sung, el empleado de Apple que se cambió el nombre

A Sam Sung le cogió por sorpresa que un post con su tarjeta de visita se volviera viral. Cuando ocurrió, llegó a pensar que había pasado algo muy malo, ya que su teléfono no paraba de sonar. Pero nada más lejos de la realidad: se había viralizado un post en Reddit en el que aparecía su tarjeta de visita. Una anécdota graciosa donde las haya, pero no para él, que al principio temió por su puesto de trabajo dada la magnitud de la publicación.

A los meses volvió la calma y, un año después, dejó la compañía para iniciar una nueva etapa en otro puesto de trabajo. Aprovechando la magnitud de la publicación en Reddit, Sam subastó su tarjeta de visita y parte del uniforme que llevó cuando trabajaba en Apple. Consiguió un total de 2.500 dólares que donó a una organización benéfica.

Sin embargo, pasado más tiempo, decidió cambiarse el apellido, que pasó a ser Struan, inspirado en un pueblo de la isla de Skye, situada en su país natal. La razón del cambio fue que no quería ser recordado como un meme, pero admite que, en ocasiones, su familia y amigos siguen llamándolo Sam Sung.

Esta historia demuestra cómo algo tan cotidiano como una tarjeta de visita puede convertirse en un fenómeno global cuando Internet entra en juego. Hoy, con perspectiva y algo de humor, Sam recuerda aquellos días con cierta calma, aunque reconoce que la repercusión le sorprendió. Al final, lo importante fue cómo supo gestionarlo y darle un giro positivo.