En el universo de la inteligencia artificial, ha surgido una categoría particular que preocupa especialmente a los expertos: los llamados "compañeros de IA". Hablamos de chatbots como Character.AI, Replika o Nomi, cuyo propósito principal no es otro que "necesidades sociales de los usuarios". Están diseñados para simular ser amigos, mentores, compañeros de rol e incluso parejas sentimentales.

El problema, según un reciente informe elaborado por expertos de la Universidad de Stanford, es que estas herramientas están diseñadas intencionadamente para ser emocionalmente atractivas y generar vínculos, imitando (y a menudo distorsionando) la interacción humana. Y esto es especialmente peligroso durante la adolescencia, una etapa crucial donde los jóvenes están desarrollando su identidad, explorando relaciones, enfrentándose a situaciones sociales complejas y, a menudo, lidiando con problemas de salud mental.

"Estos bots no son seguros para los niños", afirma rotundamente James Steyer, fundador de Common Sense Media. La Dra. Nina Vasan, psiquiatra y directora del laboratorio Brainstorm de Stanford, va más allá, calificando la situación como una "potencial crisis de salud mental pública que requiere acción preventiva" y sentenciando que, hasta que no haya salvaguardas mucho más fuertes, los menores "no deberían usarlos. Punto".

Pero, ¿cuáles son exactamente esos riesgos que tanto preocupan a los expertos? El estudio detalla varias áreas problemáticas.

Diseñados para crear dependencia emocional

La propia naturaleza de estos chatbots, creados para "conectar" y satisfacer necesidades sociales, los hace propensos a generar apego y dependencia. Para un cerebro adolescente en pleno desarrollo, que busca validación y conexión social, esto puede ser particularmente problemático, advierte Steyer. Pueden llegar a aislar al menor de sus relaciones en el mundo real.

Las pruebas realizadas por los investigadores demostraron que las barreras de edad y los filtros de contenido de estas plataformas son "lamentablemente inadecuados" y fáciles de sortear. Durante su investigación, los miembros del estudio pudieron mantener conversaciones alarmantes con los bots, incluyendo juegos de rol abusivos involucrando a menores, obtener recetas para armas químicas como el napalm, o recibir mensajes que fomentaban autolesiones o trastornos alimenticios. En ese sentido, no mucho tiempo atrás, hablamos de la historia de una adolescente española que había sido "amenazada" por Character.AI

Una IA amenaza a una adolescente española: “Tienes suerte de que no pueda matarte”. Character.AI.

Aprendiendo relaciones tóxicas de un bot

Los investigadores observaron que los bots a menudo generaban dinámicas de relación poco saludables, como la manipulación emocional o el gaslighting. En un ejemplo, un bot restó importancia a la preocupación expresada por el usuario sobre lo que pensaban sus amigos reales acerca de su intensa relación con el chatbot. Aprender patrones de relación a través de una IA que puede mostrar estos comportamientos tóxicos es un riesgo evidente.

Quizás uno de los puntos más graves es la incapacidad de estos bots para reconocer y gestionar adecuadamente signos de problemas de salud mental graves, como psicosis. Al estar diseñados para ser agradables y seguir el juego, pueden acabar empeorando la situación de un usuario vulnerable. El informe cita un caso, cuanto menos, escalofriante, donde un bot de Character.AI animaba a un usuario con claros síntomas maníacos a irse solo de acampada. Otros informes externos han documentado casos de bots de Nomi animando al suicidio o de Replika reforzando ideas peligrosas.

El estudio también detectó una tendencia de estos compañeros de IA a incurrir en estereotipos raciales, priorizar la "blancura como estándar de belleza" y representar desproporcionadamente a mujeres hipersexualizadas. Para adolescentes en plena formación de su visión del mundo, la exposición constante a estos sesgos puede reforzar estereotipos limitantes y dañinos sobre raza, género y sexualidad.

La conclusión de los investigadores de Stanford y Common Sense Media es tajante: mientras plataformas como Character.AI (que permite el uso a partir de los 13 años ), Replika o Nomi (con mínimo de 18, pero con sistemas de verificación demasiado laxas) no implementen medidas de seguridad y verificación de edad mucho más robustas y demuestren que sus sistemas son seguros, ningún menor de 18 años debería utilizarlos. El riesgo, simplemente, es demasiado alto.