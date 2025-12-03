Elon Musk, CEO de SpaceX y xAI, dibuja un escenario alternativo a la realidad conocida: "Existe cierta probabilidad de que estemos en una simulación"

En su afán por demostrar una amplitud de miras y unos horizontes adelantados a su tiempo, Elon Musk dibuja en ocasiones unas situaciones que bien pudieran servir como guion de una película futurista y de ciencia ficción.

Se trata de un espíritu genuino y para nada impostado, puesto que buena parte de sus proyectos empresariales han surgido de ideas que han demostrado valía incluso por delante del momento de su concepción. Pese a ello, la sorpresa que surge de algunas de sus ideas es igual de auténtica en la audiencia general.

El nacimiento de PayPal, en el que estuvo presente junto a Peter Thiel y David Sacks entre otros, fue solo la primera muesca de un revolver que ha apuntado a Marte con SpaceX, a la conducción autónoma y eficiente con Tesla y a un mundo en el que la inteligencia artificial domine buena parte de los campos de conocimiento, algo que impulsa desde xAI, firma con la que también aspira a entrar en el universo de los videojuegos creados por asistentes artificiales.

La rapidez de la evolución tecnológica "avala" la hipótesis

La idea de desarrollar más el mundo del entretenimiento ocupa una parte del tiempo de Musk, quien en el pódcast “WTF is”, de Nikhil Kamath, ha reflexionado precisamente sobre la gran evolución del último medio siglo en dicho campo, sin descartar que esa evolución demuestre que la propia humanidad está viviendo dentro del desarrollo artificial de una civilización superior y, por tanto, nuestro mundo corresponda a una simulación.

Se trata de una idea compleja y que requiere de un esfuerzo y una mente abierta para, al menos, comprender el camino de la explicación ofrecida por Elon Musk para hablar de esa simulación. El multimillonario, de 54 años, reconoce que el ritmo de evolución actual hará que los videojuegos del futuro no se distingan del mundo real y que, además, haya personajes no jugables (NPC) con una inteligencia muy superior a la actual.

El hecho de contar con el potencial de esas dos circunstancias lleva a Musk a plantearse que tal vez exista una civilización que ya ha alcanzado dicho nivel y que, por tanto, nuestro mundo actual puede responder a una representación de dicha evolución: “Existe cierta probabilidad de que estemos en una simulación. Probablemente, una probabilidad bastante alta”, apuntó Musk durante la conversación con Nikhil Kamath.

Con esa posibilidad el multimillonario dibuja un análisis que lleva al extremo la evolución de los juegos multimedia de mediados del siglo pasado a la actualidad y que tiene en cuenta el progreso exponencial actual de la tecnología y los videojuegos. Algo por lo que para Elon Musk resulta plausible que el mundo actual sea ya una simulación que haya sido perfeccionada desde un punto similar al que tenían de partida esos juegos de hace 50 años:

“Una forma de verlo: si observamos el avance de los videojuegos a lo largo de nuestra vida, hemos pasado de videojuegos muy simples, como Pong, donde dos rectángulos en un cuadrado rebotan una pelota de un lado a otro, a juegos fotorrealistas en tiempo real con millones de personas jugando simultáneamente”

Es evidente que la evolución en la industria de los videojuegos ha acelerado de manera notable en los últimos años de la mano de las mejoras tecnológicas. También lo son las capacidades que puede conferir la inteligencia artificial y, con todo ello, Elon Musk parece tener elementos más que suficientes para no descartar que nuestro mundo actual sea una representación avanzada de una civilización superior en inteligencia y tecnología.