Elon Musk, creador de Grok: "Las posibilidades de que Grok 5 alcance la AGI son del 10% y subiendo"

Apenas han transcurrido tres meses desde que la startup de inteligencia artificial fundada por Elon Musk en 2023 xAI lanzara al mercado la versión 4 de su asistente de inteligencia artificial Grok. Desde entonces, y casi sin tiempo de ver cuáles pueden ser sus áreas de mejora, Musk ya piensa en Grok 5 y en todo lo que puede lograr.

La vena vanguardista e innovadora del magnate canadiense de origen sudafricano le lleva a establecer objetivos en los que, hay que ser honestos, le suele vencer la ambición. Un ejemplo pueden ser su vaticinio sobre los viajes a Marte para 2026, cuando el ser humano ni siquiera ha sido capaz de volver a la Luna desde 1972. Otro, la previsión de coches autónomos por las carreteras de medio mundo mientras vemos con frecuencia pruebas fallidas o accidentes con vehículos sin conductor.

Ahora, el pronóstico de Elon Musk se enfoca en esa meta común para todas las compañías que desarrollan modelos de inteligencia artificial: la superinteligencia o inteligencia artificial general (AGI). Un logro que, si hacemos caso a lo expuesto por el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla, ve crecer su tanto por ciento de consecución conforme xAI desarrolla Grok 5.

El optimismo una vez más por encima del realismo para Musk

Un vaticinio que Musk expuso en ese foro en el que pasa tantas y tantas horas diarias como es ‘X’. En una de sus múltiples publicaciones de los últimos días, el empresario apuntó hacia la posibilidad de que xAI pueda estar cerca de lograr una inteligencia artificial general con su próximo modelo Grok 5: “Grok 5 será una inteligencia artificial general (AGI) o algo indistinguible de AGI. Mi estimación de la probabilidad de que Grok 5 logre una AGI es ahora del 10% y sigue aumentando”, señaló en una publicación inmediatamente posterior a su primera sentencia.

Musk, que en los últimos tiempos también se encuentra inmerso en su proyecto particular de crear una enciclopedia en línea como alternativa a Wikipedia, quiso no obstante matizar en otra entrada vía ‘X’ lo que prevé que sea capaz de hacer Grok 5: “Capaz de hacer todo lo que un humano con una computadora puede hacer, pero no más inteligente que todos los humanos y las computadoras juntos”, aclaró.

Una descripción que no se corresponde con lo referido por otros referentes del sector tecnológico ligado a la inteligencia artificial cuando se refieren a las capacidades que debería alcanzar ésta para poder ser catalogada como inteligencia artificial general.

De hecho, y en un intento de rebajar la expectación, Musk apuntó que esa meta de alcanzar una inteligencia artificial superior en inteligencia a todos los humanos y ordenadores “eso probablemente ocurrirá dentro de tres a cinco años”. Nueva apuesta de Elon Musk estableciendo un horizonte temporal que, quien sabe si en el futuro, se convertirá en un acierto o en un nuevo error de cálculo fruto del optimismo habitual del multimillonario.