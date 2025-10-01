Elon Musk tiene un nuevo propósito: reemplazar la web más importante de internet

Elon Musk continúa empeñado en extender su influencia y su modo de ver la realidad a cualquier rincón del mundo, ya sea real o virtual. Como si hacerse con Twitter (ahora ‘X’) en 2022 no hubiera sido suficiente y por si los pasos que da con xAI para potenciar a su asistente Grok como uno de los chatbots más populares dentro y fuera de la red social ‘X’ no llegaran, ahora Musk se ha subido a una corriente iniciada en su red social para amenazar el dominio de otro gigante: Wikipedia.

La razón, una vez más, es tratar de ofrecer al mundo un espacio de conocimiento libre de tendencias políticas, signifique lo que eso signifique para el multimillonario. En este caso y habida cuenta de su postura en los últimos tiempos, la traducción es que busca ofrecer un lugar en el que informarse y en el que no exista atisbo de ideas progresistas o de izquierdas, algo de lo que hace tiempo que el magnate acusa a la enciclopedia en línea multilingüe y colaborativa.

No deja de ser curioso que sea precisamente Elon Musk quien hable de alejar un espacio en la red de la política, cuando no hace tantos meses insinuó vía ‘X’ que sin su influencia Donald Trump no habría podido culminar su regreso a la Casa Blanca.

Una alternativa a Wikipedia

El propio Musk lanzó a través de su perfil en ‘X’ una invitación a que todo aquel que estuviera interesado se uniera a xAI, su compañía centrada en desarrollo de inteligencia artificial y encargada del entrenamiento de su chatbot Grok, para trabajar en el nuevo proyecto: la Grokipedia.

Grokipedia es el repositorio de conocimiento de código abierto desarrollado por inteligencia artificial y libre de sesgos y filtros con el que sueña Elon Musk y en el que, como siempre, las aspiraciones son máximas. El propio Musk ha señalado en otra de sus publicaciones (es uno de los usuarios más prolíficos en ‘X’) que Grokipedia “será una mejora enorme respecto a Wikipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el Universo”.

Publicación en la que Elon Musk anuncia el proyecto Grokipedia Elon Musk vía 'X'

Así pues, Elon Musk mueve una ficha más en su tentativa por controlar otro de los grandes espacios de internet para contar con un nuevo ámbito desde el que ejercer su influencia. Con la justificación de la liberación de una tendencia política, el dueño de ‘X’ aspira a construir una nueva enciclopedia de conocimiento general que desbanque a Wikipedia de su posición dominante y de referencia durante los últimos años.