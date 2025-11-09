Elon Musk, creador de SpaceX, carga contra Bill Gates: "Uno pensaría que alguien como Bill Gates tendría una sólida formación científica, pero no tiene mucha facilidad para las ciencias"

No es ningún secreto que las relaciones personales no son el fuerte de Elon Musk. No hay más que hacer un pequeño repaso por su perfil de la red social ‘X’ (antes Twitter) para ver que buena parte de sus publicaciones son reproches, indirectas y ataques frontales contra otras figuras del ámbito tecnológico o político.

Su enfrentamiento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasará a la historia de dicha red social, como lo harán las rencillas en forma de demandas judiciales que todavía mantiene con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y con quien dio los primeros pasos de la compañía hasta abandonarla en 2018.

Como si esas dos figuras no fueran enemigos lo suficientemente poderosos, Elon Musk mantiene también una relación compleja con Bill Gates, quien en el pasado atacó las políticas promovidas por Musk en su etapa en la administración gubernamental estadounidense. Por su parte, Musk ha criticado el bagaje en materia de ciencia que tiene Bill Gates, de quien, dada su carrera, no esperaba esa carencia.

Cruce de opiniones entre Musk y Gates

El que fuera cofundador de Microsoft junto a Paul Allen reprendió públicamente la labor de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental y el recorte de presupuestos que dictaminó para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), algo que a buen seguro no se le olvida a Elon Musk.

En su intervención en el pódcast All In que dirigen y presentan Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks y David Friedberg, Musk no dudó en apuntar lo sorprendente que fue para él descubrir que el hombre tras la idea del software más popular del mundo no tenía la base de conocimiento que él esperaba.

Se trata de una perspectiva personal que Elon Musk percibió durante una visita de Bill Gates a la fábrica de Tesla en Austin, Texas. En ella, pudieron conversar sobre cuestiones relativas a las baterías que el gigante de los vehículos eléctricos desarrollaba y el devenir del diálogo le valió al fundador de Tesla para adoptar esa opinión de Bill Gates y su escasa preparación en el ámbito de la ciencia:

“Uno pensaría que alguien como Bill Gates, que fundó una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Microsoft, tendría una sólida formación científica, pero la verdad es que, en mis conversaciones directas con él, no se le dan bien las ciencias”

Aquel encuentro puede ser el origen de una falta de afinidad evidente entre el filántropo Bill Gates y Elon Musk. Pese a que comparten un lado visionario y de apostar por un futuro sostenible, sus diferencias parecen ser más numerosas que los aspectos que tienen en común.