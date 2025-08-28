Emma Stone abraza las teorías de la conspiración en el primer tráiler de 'Bugonia', la ciencia ficción de Yorgos Lanthimos

Era una de las películas más esperadas de la Mostra de Venecia, festival que arrancó el pasado 27 de agosto, y al fin ha mostrado sus primeras imágenes. Bugonia, la nueva obra de Yorgos Lanthimos, debutó en el certamen con un tráiler que confirma lo que muchos sospechaban: el director griego sigue expandiendo los límites del cine contemporáneo con propuestas arriesgadas y poco convencionales.

La película, que competirá en la sección oficial, llegará a los cines con un estreno limitado el 24 de octubre y desembarcará de forma amplia en salas de todo el mundo el 31 del mismo mes de la mano de Focus Features. Protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone, Bugonia es un remake en inglés de la película surcoreanaSave the Green Planet!, dirigida en 2003 por Jang Joon-hwan.

Nos invaden

La trama sigue a dos jóvenes obsesionados con las teorías de la conspiración que secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran corporación (Stone). Convencidos de que en realidad es un alienígena que planea destruir la Tierra, los personajes se enfrentan a una lucha donde se confunden los límites entre realidad, paranoia y ficción. El guion corre a cargo de Will Tracy, mientras que en la producción destacan nombres como el propio Lanthimos, Emma Stone y Ari Aster, director de Midsommar y Hereditary.

El estreno del tráiler también pone de manifiesto lo prolífico que se ha vuelto Yorgos Lanthimos en los últimos años. Tras el éxito internacional de Pobres criaturas en 2023, que se alzó con cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor actriz para Stone, el cineasta regresó en 2024 con Kinds of Kindness, una oscura comedia que volvió a reunirle con la actriz y con Jesse Plemons. Aunque la crítica fue positiva, la recepción del público estuvo más dividida. Ahora, apenas un año después, presenta Bugonia, confirmando un ritmo creativo muy poco habitual en un autor de su perfil.

En el caso de Emma Stone, el proyecto llega tras consolidarse como una de las intérpretes más versátiles de su generación. Ganadora de dos Oscar, primero por La La Land y más tarde por Pobres criaturas, su carrera abarca desde películas independientes como Birdman hasta producciones de gran estudio como The Amazing Spider-Man, en la que dio vida a Gwen Stacy.

La dupla Lanthimos y Stone

La relación artística entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone se ha convertido en una de las más fructíferas del cine reciente. Su primera colaboración llegó en La favorita (2018), donde Stone compartió protagonismo con Olivia Colman y Rachel Weisz, obteniendo una nominación al Oscar.

Posteriormente trabajaron en el cortometrajeBleat (2022), rodado en Grecia. El gran salto llegó con Pobres criaturas (2023), que le valió a la actriz su segundo Oscar. Apenas un año después coincidieron de nuevo en Kinds of Kindness (2024), y ahora Bugonia (2025) prolonga esta asociación creativa que ha convertido a Lanthimos y Stone en un tándem inseparable.