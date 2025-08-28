Primera imagen de 'Star Wars: Starfighter' y desvelado todo su reparto más allá de Ryan Gosling

No confundir con el videojuego de 2001, Star Wars: Starfighter es la próxima iteración en forma de largometraje en el universo ideado por George Lucas además de El Mandaloriano y Grogu, que no debería tardar en dar señales de vida. Hay otras, lo sabemos, verbigracia La nueva Orden Jedi de nuevo con Daisy Ridley como protagonista o las de James Mangold y Dave Filoni, pero por ahora son poco más que ideas sin nada tangible.

También lo era Starfighter hasta ahora, aunque hemos ido conociendo poco a poco a parte de su reparto, del que además de al héroe ya habíamos puesto nombre y apellidos a los que presumiblemente serán sus principales villanos; ahora toca ver su primera imagen y hablar de su plantel al completo.

No es 'Drive' en el espacio, aunque lo parece

La fotografía difundida por Lucasfilm con motivo del arranque del rodaje muestra a Ryan Gosling junto al joven intérprete Flynn Gray en el set. La productora ha querido acompañar este primer vistazo con la confirmación oficial del resto del elenco, que incluye a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

Un conjunto heterogéneo en el que conviven nombres veteranos con actores emergentes, lo que sugiere que la película apostará por un reparto coral en torno al personaje central de Gosling.

Ryan Gosling y Flynn Gray Ed Miller

El filme está dirigido por Shawn Levy, quien se encarga también de la producción junto a Kathleen Kennedy. Levy, muy popular por títulos como Free Guy o El proyecto Adam, ha declarado sentirse profundamente emocionado ante el reto de dar forma a una aventura inédita dentro de la saga:

"Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una historia original en esta galaxia, la experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto en lo creativo como en lo personal. Star Warsmoldeó mi manera de entender lo que una narración puede llegar a ser", afirmó el cineasta.

Fecha y otros detalles

El guion corre a cargo de Jonathan Tropper, mientras que entre los productores ejecutivos figuran el propio Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen. Según Lucasfilm, se trata de una historia completamente nueva, ambientada en un periodo de tiempo nunca antes explorado en Star Wars, lo que convierte a Starfighter en una de las apuestas recientes más ambiciosas de la franquicia.

El estreno en cines está fijado para el 28 de mayo de 2027, una fecha ya marcada en rojo en el calendario de los fans de la saga galáctica.