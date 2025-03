Si eres cliente de Movistar u O2, ya puedes conectarte a máxima velocidad en más lugares de España

Si eres cliente móvil de Movistar u O2, podrás navegar a máxima velocidad en más lugares que antes. Telefónica ha realizado un gran despliegue de cobertura 5G Stand Alone, más conocida como 5G+, lo que beneficia a los clientes de sus operadoras, que podrán conectarse a dicho 5G+ en muchos más municipios. El 5G+ es más veloz, estable y eficiente que el 5G.

Telefónica ha revelado que ya cuenta con 5G+ en más de 2.000 municipios españoles. A finales de 2024 contaba con 1.500 municipios, lo que significa que en pocos meses ha desplegado esta tecnología en más de 500.

El 5G más veloz

El 5G+ es el verdadero 5G Telefónica

Actualmente solo Telefónica y MasOrange cuentan con 5G+, aunque Vodafone ya planea incorporarlo. El 5G+ es el nombre comercial que ambas operadoras proporcionan al 5G Stand Alone, la versión más potente del 5G. Esta versión se llama Stand Alone, que podemos traducir como "independiente", resulta distinta al 5G NSA, siglas de Non Stand Alone, que se traduce como "no independiente".

La diferencia radica en que el 5G SA (5G+) es una tecnología autónoma, no como el 5G NSA, que depende del 4G. Esto se traduce en que el 5G SA es más rápido y estable, resulta una versión mejorada del 5G NSA en todos los aspectos. Incluso podríamos definir al 5G+ como la versión real del 5G, aunque las dos son notablemente más rápidas que el 4G.

Según un reciente comunicado de Telefónica, propietaria de Movistar y O2, ya cuenta con 2.000 municipios que disponen de esta tecnología, 500 más que a finales del año pasado. Esto la convierte en la líder del 5G SA en España, por delante de MasOrange.

La expansión del 5G SA es una buena noticia para los clientes móviles de Telefónica. El 5G+ les permitirá hacer todo lo que hacen conectados a la red móvil de la compañía, pero a mayor velocidad y estabilidad.

Por otro lado, en términos absolutos de 5G (5G SA + 5G NSA), Telefónica comunica que su red ya está presente en más de 4.000 municipios españoles. Concretamente, el 91% de población ya puede conectarse a su 5G.

Reducir la brecha digital es clave

Los principales esfuerzos en desplegar el 5G+ han sido en zonas rurales. Las ciudades, al ser los núcleos más poblados y accesibles, contaban con él desde hace tiempo, pero no así los pueblos y localidades rurales. Con las ciudades bien asentadas con esta tecnología, se está poniendo el foco en pueblos, villas o zonas campestres. Lo mismo con el 5G.

Disponer de una tecnología estable y rápida resulta vital, ya no solo para que las propias empresas convenzan y retengan a sus clientes, sino a nivel estatal. Ello permite reducir la brecha digital; o sea, la diferencia entre las capacidades de conectividad de distintos lugares de un país.

Por ello, en muchos casos las compañías de telecomunicaciones son subvencionadas con programas estatales para desplegar el 5G o ampliar la cobertura de fibra en aquellas zonas con peor conectividad. Un ejemplo de ello es el programa ÚNICO Redes Activas, que recientemente dotó, entre otras empresas, a Telefónica con 102,7 millones de euros para desplegar 5G.