Ese piso que quieres alquilar o comprar puede estar retocado por IA

La inteligencia artificial ha llegado al sector inmobiliario. En las webs de alquiler y compra de viviendas están empezando a aparecer fotos y vídeos de casas generadas parcialmente con IA. Estas viviendas lucen espectaculares desde fuera y dentro parecen de revista, algo que dista bastante del aspecto real del inmueble.

No es que las viviendas no existan, es que se toma de base una foto o vídeo de la vivienda real, y, mediante IA, se "mejora". De este modo, la fachada deja de tener suciedad y pasa estar completamente limpia, y, en los casos más notorios, tenemos habitaciones más grandes e, incluso, muebles que realmente no están ahí, sino que se han generado en el lugar.

La nueva estrategia inmobiliarIA

El fenómeno de pisos mejorados con inteligencia artificial cada vez tiene más presencia en Estados Unidos. En España, de momento, no ha llegado con fuerza, pero al otro lado del charco, sí. Tanto que ya una gran cantidad de agentes y promotores ya lo emplean.

Lo que comenzó como una ayuda visual se está convirtiendo en una práctica habitual. Muchas agencias ya incluyen imágenes retocadas o vídeos generados automáticamente en sus listados, sin aclarar que parte del contenido ha sido creado por una máquina.

Ya existenen generar vídeos de pisos mediante una imagen. Un buen ejemplo, según ha detallado Wired , es AutoReel, que se dedica a convertir imágenes de pisos en vídeos cortos.

Los expertos advierten que esta tendencia puede tener consecuencias en la confianza del comprador. Por otro lado, en un mercado basado en la transparencia, un detalle inventado con IA, como una ventana con vistas o una habitación más amplia, puede considerarse publicidad engañosa. En EE. UU., la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ha recordado que el código ético del sector prohíbe mostrar imágenes alteradas, aunque la normativa sobre IA es más difícil de aplicar.