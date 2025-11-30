Está a punto de regresar y es una auténtica barbaridad: la tienes en streaming y cambió el mundo de las series

Hay series que llegan sin hacer ruido y acaban marcando una época. Esta lo hizo mezclando aventura, miedo y ternura en un pequeño pueblo de los años ochenta, donde un grupo de amigos se enfrenta a algo mucho más grande que ellos. Entre luces navideñas, bicicletas y cintas de casete, nació una historia que devolvió la emoción de mirar la pantalla con asombro.

En una época en la que la televisión buscaba sorprender con tramas adultas y oscuras, una serie con estética ochentera y corazón adolescente se convirtió en unfenómeno mundial. Con su mezcla de nostalgia, ciencia ficción y amistad, redefinió lo que significaba crear una serie de culto en la era del streaming.

Del revés y a plena luz: el universo que reinventó la nostalgia

Ambientada en el pequeño pueblo de Hawkins, Stranger Things comienza con la desaparición de Will Byers y la búsqueda desesperada de su madre Joyce Byers y sus amigos (Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair). En medio del misterio aparece Eleven, una niña con poderes telequinéticos que revela la existencia de un mundo paralelo que amenaza con devorarlo todo.

El elenco principal está encabezado por Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, y Winona Ryder, en el papel de Joyce Byers. Completan el núcleo juvenil Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, que dan vida al grupo de amigos protagonistas.

En el reparto adulto destaca David Harbour como el sheriff Jim Hopper, acompañado por Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke, cuyos personajes se incorporan a lo largo de las diferentes temporadas. También forman parte del elenco Sadie Sink, Cara Buono, Brett Gelman y Priah Ferguson, entre otros nombres.

Dónde ver esta serie

Stranger Things está disponible enNetflix, donde pueden verse todas sus temporadas completas. La serie se estrenó en 2016 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Su quinta y última temporadallegará en tres volúmenes: el primero, el 26 de noviembre; el segundo, el 25 de diciembre; y el episodio final, el 31 de diciembre, cerrando así una historia que ha acompañado a millones de espectadores durante casi una década.

El éxito de Stranger Things no solo se mide en audiencias. La serie dio lugar a una auténtica fiebre por la estética ochentera, revalorizando desde las bicicletas BMX hasta los sintetizadores analógicos. Subanda sonora, marcada por temas de The Clash, Kate Bush o Journey, volvió a colocar clásicos en las listas de éxitos décadas después de su lanzamiento.

Más que una serie de ciencia ficción, Stranger Things es una cápsula del tiempo que nos recuerda por qué seguimos mirando las pantallas buscando un poco de asombro.