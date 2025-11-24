Los creadores de 'Adolescencia' preparan otra serie rodada en un único plano secuencia

Los creadores de 'Adolescencia', el director de fotografía Matthew Lewis y el operador Lee David Brown, han confirmado que desarrollarán una nueva serie rodada en un único plano secuencia, siguiendo el formato que convirtió a la producción de Netflix en un fenómeno televisivo. Ambos lo anunciaron durante un panel en el WAVES Film Bazaar, donde aclararon que no se tratará de una continuación: "Esa historia está definitivamente terminada", afirmó Lewis.

El equipo quiere repetir la experiencia del one-shot, pero con una propuesta diferente y sin precipitarse. "Probablemente hagamos otra del mismo formato, pero no todavía. Vamos a dejarlo respirar… no queremos saturar el mercado con planos secuencia", señaló el premiado director de fotografía, que ganó un Emmy por su trabajo en la primera temporada.

Lewis insistió en que el éxito del formato no debe eclipsar lo esencial: la historia. Para él, la clave del próximo proyecto será utilizar el plano secuencia como herramienta narrativa sin convertirlo en un truco visual. "Quiero que la gente se olvide de que es un plano secuencia y simplemente esté dentro del relato", explicó.

Aunque el nuevo proyecto todavía no tiene título ni fecha, Lewis y Brown dejaron claro que volverán a apostar por un tipo de rodaje que, pese a su complejidad, consideran enormemente estimulante. La intención es renovar la fórmula, no repetirla.