'Silencio', la nueva miniserie de Eduardo Casanova, llega a Movistar Plus+ el 1 de diciembre

Movistar Plus+ estrenará el próximo 1 de diciembre'Silencio', una miniserie original creada, escrita y dirigida por Eduardo Casanova, que propone una reinterpretación radical y visualmente impactante del mito del vampiro. La ficción, compuesta por tres episodios y un metraje total de 69 minutos, está protagonizada por Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio.

La serie plantea un universo en el que una estirpe de vampiras lucha por sobrevivir desde la Peste Negra, cuando la escasez de “sangre humana limpia” amenaza su existencia. Sin embargo, el verdadero enemigo no es la enfermedad, sino el silencio y el estigma social que las persigue a lo largo de los siglos. Siglos después, una de sus descendientes vuelve a enfrentarse al mismo conflicto en plena pandemia del VIH en España, descubriendo que la condena social permanece intacta y que las relaciones entre “enfermos” y “sanos”, entre humanas y vampiras, siguen provocando el mismo terror.

El proyecto está producido por Javier Prada y Reyes Velayos, con Javier Prada y el propio Casanova como productores ejecutivos. Completan el equipo técnico Marino Pardo en la dirección de fotografía, Ángel Pazos en montaje, Dani Bravo en sonido, Joan Vilà en música, Carolina Galiana en vestuario, Melanie Antón en dirección de arte, Óscar del Monte en efectos especiales y Daniela Castro en efectos visuales.