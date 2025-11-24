Tráiler final de 'Stranger Things 5' a días del estreno de la nueva temporada

La espera se ha hecho larga, mucho más de lo que nos hubiera gustado, pues la temporada 4 de Stranger Things, que se emitió en dos volúmenes, llegó a Netflix allá por verano de 2022. Pero ahora por fin, este mismo 27 de noviembre de madrugada (en otras partes del mundo el 26), la plataforma dará la bienvenida a la quinta y última temporada de la famosa serie.

Al menos al primer bloque de episodios, pues no esperamos la segunda y tercera parte hasta el 26 de diciembre y el 1 de enero respectivamente, que será cuando Stranger Things alcance el que promete ser su climático final, también a las 2 de la madrugada.

Guerra abierta

Netflix ha publicado el tráiler definitivo de esta despedida, mostrado durante el evento One Last Ride (todos en bici) celebrado en Los Ángeles. El adelanto confirma que no habrá respiro para los protagonistas: la historia arranca en otoño de 1987, con Hawkins aún marcada por la apertura de las Grietas al final de la cuarta temporada. El caos no da tregua, y el grupo se enfrenta a una guerra abierta desde el primer minuto.

El avance arranca con Robin preguntándose qué podría salir mal, una frase que pronto se vuelve irónica ante la sucesión de imágenes que muestran el nivel de amenaza al que hacen frente los personajes. Dustin, por su parte y decidido a vengar lo ocurrido, deja claro su objetivo: "Quiero ver el corazón de Vecna en una bandeja". El tráiler también muestra ejércitos de Demogorgons alados emergiendo del suelo y un Hawkins al borde del colapso.

Entre las secuencias más destacadas del tráiler, el último plano muestra a Dustin, Jonathan, Mike y Steve conduciendo la furgoneta WSQK directamente hacia un portal rojo brillante. Una imagen que resume el tono de esta despedida: un salto sin red hacia un enfrentamiento final que lleva gestándose desde el estreno de la serie en 2016.

Sin descanso

Ross Duffer, cocreador de la serie, explicaba recientemente que esta temporada comienza "en pleno caos", lo que la diferencia del enfoque habitual de la serie. En lugar de presentar primero la vida cotidiana de los personajes y luego introducir el elemento sobrenatural, esta vez la acción arranca sin transición. El conflicto ya está encima y el grupo debe reaccionar desde el primer segundo.