Esto fue lo más buscado por los españoles en Google a lo largo del 2025

El año 2025 ya está llegando a su fin y como es habitual en estas fechas, las diferentes plataformas de streaming como Spotify o YouTube lanzan sus propios 'Wrapped' o 'Recap' recopilando todo lo que hemos escuchado durante este año 2025.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los servicios que más usamos en el día a día es el buscador de Google y por eso es muy interesante comprobar que es lo que más hemos buscado los españoles en 2025. Eso es precisamente lo que revela el informe Year in Search de la gran G, un documento que recopila las búsquedas más populares del 2025 y las ordena basándose en 7 categorías diferentes.

A continuación, te vamos a desgranar todos los datos que se extraen del informe Year in Search de Google de 2025, incluyendo las 10 búsquedas más populares en España a nivel general y también los 10 temas más buscados en nuestro país durante estos últimos 12 meses en diferentes temáticas como pelis y series, ¿Quién es...?, ¿Por qué...? o ¿Qué es mejor...?.

Estos son los temas más buscados por los españoles en Google en 2025

2025 ha sido un año bastante movido a nivel de actualidad, ya que además de vivir el primer apagón masivo de la historia, también hemos sufrido la peor ola de incendios de la historia este verano y la zona del Levante quedó arrasada tras una DANA que se cobró cientos de víctimas mortales.

Asimismo, fuera de España hemos asistido a la elección de un nuevo Papa en Roma tras la muerte del Papa Francisco en abril de este año y a la invasión de la frontera de Gaza por parte de Israel.

Por este motivo, dentro del 'top 10' de temas más buscados en Google en 2025 en España se encuentran muchos de estos sucesos, pero no son los únicos, ya que también hay otros relacionados con los animales o el entretenimiento.

Estos son los 10 temas más buscados en España en 2025 en España

Tal como puedes apreciar en la imagen que te dejamos sobre estas líneas, las 10 búsquedas más populares en Google en España a nivel general fueron las siguientes:

Apagón España Alerta lluvias Incendios España Nuevo Papa Migración de la mariposa monarca Lalachus La Revuelta Flotilla Gaza Premio Planeta 2025 Labubu

Asimismo, el informe Year in Search de Google de 2025 también nos muestra diferentes 'tops 10' con las búsquedas más populares de 6 categorías concretas: 'Películas y series', '¿Quién es...?', '¿Cómo...?', '¿Por qué...?', '¿Qué significa...?' y '¿Qué es mejor...?', los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Películas y series

Anora Sirat La infiltrada Nosferatu Weapons The Brutalist El 47 Superman Emilia Pérez Adolescencia

¿Quién es...?

El nuevo Papa Andy y quién es Lucas Lalachus Topuria Salva Reina Abby Karla Sofía Gascón Montoya Rosalía Alcaraz

¿Cómo...?

Hacer fotos con IA Hacer caca en el trabajo Quitar maquillaje de la almohada Hacer fuego con dos palos Hacer crepes caseros Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas Hacer crumbl cookies Hacer té matcha Yogur casero Hacer chocolate de Dubái

¿Por qué...?

Se ha ido la luz Israel ataca a Irán Los Papas cambian de nombre La Feria de Abril es en mayo Han subido tanto los huevos No hay luz en el espacio Trump sube los aranceles Me suenan las tripas La sandía es símbolo de Palestina Se pegan los bostezos

¿Qué significa...?

Edadismo Queer PH Dana Woke Berghain Nuda propiedad FOMO PEC La hora espejo

¿Qué es mejor...?

Diésel o gasolina Gemini o ChatGPT Mantequilla o margarina Para la resaca Declaración conjunta o individual Amortizar plazo o cuota Comprar un coche o renting Desayunar antes o después de entrenar Retinol o Retinal Creatina o proteína

Por lo tanto, estos son los temas que más hemos buscado los españoles en Google a lo largo de este 2025, esperemos que durante 2026 no tengamos que realizar tantas búsquedas relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos, olas de incendios o conflictos armados.