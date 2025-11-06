Spotify se adelanta al Wrapped 2026 con esta nueva función de su app

Spotify ha presentado una nueva función que hará las delicias de aquellos a los que les gusta saber qué artistas y cantantes escuchan más. Se trata de "Estadísticas de escucha", una novedad disponible tanto para usuarios premium como para los gratuitos.

Dicha función nos muestra los 5 artistas y 5 canciones que más escuchamos cada semana. Además, nos permite compartirlo en redes sociales, al igual que con Spotify Wrapped, que todavía no ha salido este año, pero cuyo lanzamiento se acerca.

Cómo acceder a Estadísticas de escucha

Entra en la aplicación móvil de Spotify

Pulsa en tu foto de perfil , en la esquina superior izquierda

, en la esquina superior izquierda Se abrirá un menú. Pulsa en "Estadísticas de escucha"

Paso a paso: así se accede a Estadísticas de escucha Pablo Hernando

Una vez abierta la sección "Estadísticas de escucha", observarás que en cada semana—dividida entre los días de ella, como, por ejemplo, del 27 de octubre al 2 de noviembre— aparece tu artista más escuchado junto con la canción más escuchada.

Si pulsas en el artista, te aparecerá una lista con los 5 artistas más escuchados en dicha semana. Lo mismo con las canciones. Así con todas las semanas, hasta la del 6 al 12 de octubre, que es la última en la que Spotify recogió en esta sección lo que escuchaste.

Por otro lado, también existe la opción de compartir tanto los artistas como las canciones con mayor presencia, al estilo de la tarjeta de Spotify Wrapped. A la derecha de la semana, observarás de un icono de un cuadrado con una flecha.

La tarjeta de escuchas Pablo Hernando

Si pulsas en ella, te aparecerá una tarjeta, al estilo Spotify Wrapped con tus 5 artistas y 5 canciones más escuchadas de la semana, incluso aunque esta no haya terminado, como es el caso. Desde allí podrás compartirlo en redes sociales o apps de mensajería.