El nuevo móvil de Xiaomi de menos de 600 euros avergüenza al iPhone 17 Pro Max

A nadie se le escapa que el rival a batir en el mercado de los móviles no es otro que el iPhone 17 Pro Max, pero lo curioso es que uno de las grandes alternativas al flaghip de Apple es un smartphone de gama media de Xiaomi que cuesta menos de 600 euros.

Así, como podemos leer en el medio GSMArena, el gigante chino acaba de lanzar en su país natal el Redmi K90 Pro Max, un terminal con unas prestaciones similares a las del iPhone, pero con un precio mucho más asequible que el del buque insignia de Cupertino.

Redmi K90 Pro Max, toda la información

El nuevo Redmi K90 Pro Max apuesta por una tabla de espeficaciones más propia de un terminal de gama alta premium, ya que monta una pantalla OLED de 6,9 pulgadas con una resolución de 2608 x 1200 píxeles, una tasa de refresco de 120 hercios y un brillo máximo de 3500 nits.

Asimismo, este panel está protegido con un cristal Xiaomi Dragon Crystal Glass e integra un escáner de huellas dactilares ultrasónico 3D bajo el mismo.

Así luce la pantalla de 6,9 pulgadas del Redmi K90 Pro Max Xiaomi

Además, bajo el capó de este nuevo gama media-alta encontramos el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chipset móvil más avanzado del fabricante americano hasta la fecha y una inmensa batería de silicio-carbono de 7.560 mAh que admite admite carga "ultrarrápida" de 100 W, inalámbrica de 50 W e inalámbrica inversa de 22,5 W.

Otro de los puntos fuertes del nuevo Redmi K90 Pro Max es su apartado de audio, ya que cuenta con un sistema de sonido 2.1 firmado por Bose que está formado por dos altavoces esteréo situados en la parte superior del terminal con el altavoz para llamadas y en la parte inferior junto al puerto USB-C y por un woofer independiente ubicado en la parte trasera del smartphone junto a las cámaras.

Precisamente, tampoco cojea este nuevo terminal en lo que respecta a fotografía, ya que apuesta por un triple módulo de cámaras traseras compuesto por 3 sensores de 50 megapíxeles. Un sensor principal Light Fusion 950 de 1/1,31 pulgadas con OIS y con un rango focal equivalente a 23 milímetros, um sensor teleobjetivo tipo periscopio con un rango focal equivalente a 115 mm y un zoom óptico de 5 aumentos y un sensor ultra gran angular con un rango focal equivalente a 18 milímetros y un ángulo de visión de 102 grados.

Las principales especificaciones del nuevo Redmi K90 Pro Max Xiaomi

El apartado fotográfico del Redmi K90 Pro Max se completa con una cámara para selfis de 32 megapíxeles.

En cuanto al resto de especificaciones de este nuevo Redmi debemos destacar que dispone de resistencia al agua IP68 y que llega con HyperOS 3 corriendo bajo Android 16 como sistema operativo.

Redmi K90 Pro Max: disponibilidad y precios

El nuevo Redmi K90 Pro Max ya se puede comprar en China en cuatro acabados diferentes: blanco, negro, azul (tipo cuero) y Champion Edition (creada en colaboración con Lamborghini Automobiles Racing Team) y en tres configuraciones de memoria con los siguientes precios oficiales: