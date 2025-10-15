Xiaomi lo vuelve a hacer: el nuevo POCO X8 Pro revolucionará el mercado con unas prestaciones propias de un flagship

Mientras sigue preparando la llegada al mercado global de sus nuevos buques insignia, unos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max que deberían aterrizar en España a comienzos del 2026, el gigante chino no se olvida de su gama media y una buena prueba de ello es que acabamos de saber que el futuro POCO X8 Pro contará con unas especificaciones más propias de la gama alta que de la gama media-premium.

Esto es todo lo que sabemos del nuevo POCO X8 Pro

Un reciente informe del medio especializado Gizmochina ha revelado las principales especificaciones del nuevo Redmi Turbo 5, un smartphone que aterrizará en España con el nombre de POCO X8 Pro.

Así, según esta fltración, el nuevo POCO X8 Pro apostará por un chasis con esquinas redondeadas que será resistente al agua gracias a las certificaciones certificación IP68 e IP69 y montará una pantalla OLED con una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 144 hercios y un brillo máximo de 3.000 nits que integrará un sensor de huellas ultrasónico.

Además, bajo el capó de este nuevo POCO encontramos el MediaTek Dimensity 8500 Ultra, un procesador de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros que ha superado los 2 millones de puntos en AnTuTu y que estará acompañado de una GPU Mali-G720.

Tampoco se va a quedar corto en autonomía el POCO X8 Pro, ya que estará equipado con una enorme batería de 9.000 mAh que dispondrá de un sistema de carga "ultrarrápida" de 100 W.

Respecto a la fecha de lanzamiento de este nuevo terminal de gama media-alta de Xiaomi, todo parece indicar que el REDMI Turbo 5 se lanzará a finales de este mismo año en China y que el POCO X8 Pro llegará al mercado global durante el primer trimestre del 2026.