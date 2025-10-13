Estos son los primeros dispositivos de Xiaomi que recibirán la actualización global a HyperOS 3

Todo parece indicar que Xiaomi está listo para desplegar la actualización a HyperOS 3 en los mejores terminales de su catálogo fuera de China, ya que si hace unas semanas te desvelamos el calendario de actualizaciones de la variante global de la última versión de su capa de personalización basada en Android 16, ahora una nueva filtración nos confirma cuáles serán los primeros dispositivos de la firma en recibir la Beta Global de HyperOS 3.

Los Xiaomi 15 y la Xiaomi Pad 7 Pro serán los primeros en obtener la Beta Global de HyperOS 3

Un reciente informe del medio especializado Xiaomi Time confirma que las primeras versiones Beta Globales de HyperOS 3 comenzarán a llegar a los primeros dispositivos de Xiaomi a lo largo de estos próximos días.

Asimismo, esta filtración también revela que los tres modelos de móviles y tablets de Xiaomi en los que debutará la Beta Global de HyperOS 3 serán los siguientes:

Xiaomi 15 (OS3.0.2.0.WOCEUXM)

Xiaomi 15 Ultra (OS3.0.1.0.WOAEUXM)

Xiaomi Pad 7 Pro (OS3.0.1.0.WOYMIXM y OS3.0.1.0.WOYEUXM)

Obviamente, esta será una primera oleada, ya que entre octubre y noviembre otros 14 smartphones y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO se actualizarán con la Beta Global de HyperOS 3, los cuales te pasamos a enumerar a continuación:

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro+ 5G

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7

POCO X7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

La llegada de las primeras Betas Globales de HyperOS 3 confirma que la versión estable de la actualización global está cada vez más cerca y que no tendremos que esperar mucho para poder disfrutarla en nuestros dispositivos de Xiaomi.

Entre las novedades más destacadas de HyperOS debemos señalar que esta nueva capa de software incluye una interfaz renovada más fluida que incorpora la llamada "Hyper Island", la alternativa del gigante chino a la "Isla Dinámica" de los iPhone de Apple e incorpora nuevas funciones potenciadas con Inteligencia Artificial como 'Notas impulsadas por IA', 'IA describe' (te ofrece descripciones de imágenes y contenido en pantalla), `'Traducción de voz con IA', 'Reducción de ruido con IA', 'Búsqueda de IA', 'Búsqueda en la galería con IA' (encuentra fotos describiendo lo que aparece en ellas) y 'Fondos de pantalla dinámicos con IA', una herramienta que convierte tus fotos en impresionantes wallpapers animados.