Estos son todos los Mac compatibles con macOS 26 Tahoe

Finalmente, se ha lanzado macOS 26 Tahoe, la nueva versión disponible para los MacBook, Mac y iMac, trayendo una gran cantidad de nuevas e interesantes funciones como su rediseño visual. Lo cierto es que se trata de una de las mejores WWDC que hemos visto en los últimos años, y además hemos podido disfrutarla en vivo y en directo.

Apple ha redoblado sus esfuerzos en el mercado del gaming. Así, podremos jugar a Crimson Desert o Inzoi de salida. Dos títulos que prometen ser una auténtica revolución dentro de sus géneros. Así, macOS 26 Tahoe busca dar lo mejor tanto en productividad como en gaming, potenciando un aspecto que en el pasado ha estado bastante abandonado.

Pero, lo más interesante está en los avances de productividad que se van a ver a partir de ahora. La mejora en los atajos y en el buscador Spotlight es algo absolutamente necesario que nos va a permitir mejorar mucho nuestra productividad cuando nos pongamos ante un MacBook.

Pero, estas novedades no van a llegar a todos los dispositivos. Los ordenadores más antiguos no podrán beneficiarse de estas mejoras, en buena medida debido a sus chips, que no son lo suficientemente avanzados como para hacerlos funcionar.

Sin embargo, Apple es una de las marcas que más soporte ofrece para sus sistemas operativos. En este caso, estamos hablando de que dispositivos de hace siete años tendrán compatibilidad con el nuevo sistema operativo macOS Tahoe. Lo mismo ocurre con iOS 26, al que no podrán actualizar todos los dispositivos. En este caso, vamos a ver todos los dispositivos que serán compatibles con macOS 26.

Estas son las versiones compatibles con macOS 26