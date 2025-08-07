Se filtran unas fundas para los iPhone 17 que muestran un detalle que no habíamos visto hasta ahora

Cada vez queda menos para que Apple presente la serie iPhone 17, de hecho, queda tan poco tiempo que ya se empieza a especular sobre la fecha de su presentación. Los dispositivos ya no tienen apenas secretos porque lo conocemos casi todo sobre ellos menos cómo serán sus fundas, pero un nuevo rumor nos las ha mostrado con un detalle heredado de los AirPods Pro.

Según la fotografía de las fundas filtradas, parece que Apple incluirá la opción de añadir una correa, justamente mediante el mismo sistema que la compañía usar para el estuche de los AirPods Pro de segunda generación. El rumor proviene de dos fuentes confiables: Majin Bu y DuanRui. Ambos tienen un gran historial de aciertos as sus espaldas, sobre todo cuando se trata de compartir este tipo de información.

Unas fundas oficiales nunca antes vistas

El iPhone 17 Pro podría dar un pequeño giro en su diseño. Según una imagen compartida por DuanRui, la nueva funda oficial incluiría dos ranuras para colocar una correa, una a cada lado de la parte inferior. Una decisión que apunta directamente a mejorar el agarre y la seguridad del dispositivo.

Por su parte, Majin Bu ha publicado imágenes de lo que sería la nueva funda de silicona líquida de Apple. Además de confirmar los orificios para correa, el diseño parece ligeramente renovado, más curvo. Aunque no se descarta que ese modelo acabe usándose bajo la marca Beats en lugar de Apple.

Funda donde se pueden ver los nuevos orificios para la correa DuanRui

Esta tendencia refuerza la idea de que el iPhone es cada vez más una cámara dedicada. Las compactas tradicionales ya incluían correas para no perder la cámara al disparar. Apple, además, ha añadido recientemente un control de cámara directo, como si fuera un botón de obturador físico en toda regla. También hay que tener en cuenta que el iPhone 17 Pro estaría muy centrado en los creadores de contenido con novedades como un zoom de hasta 8x, entre otras cosas.

Curiosamente, Apple ya había explorado este terreno. El iPod touch llegó a incluir un sistema retráctil para añadir una correa de forma elegante, aunque acabó desapareciendo en generaciones posteriores. Parece que la idea vuelve, pero esta vez adaptada a los tiempos y centrada en la fotografía.