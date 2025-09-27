Los creadores de ‘Stranger Things’ confiesan: “Lo que siempre soñamos fue estrenar en cines”

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie fenómeno ‘Stranger Things’, han explicado por primera vez las razones que les llevaron a dejar Netflix y firmar un contrato de exclusividad con Paramount. El acuerdo, de cuatro años, incluye proyectos de cine, televisión y streaming, pero lo que realmente les convenció fue la posibilidad de estrenar películas originales en salas de cine.

“Cuando hablábamos de lo que queríamos hacer después, llegamos a la conclusión de que soñábamos con rodar una película original, un gran largometraje, y el cine en salas es algo muy importante para nosotros”, confesó Ross Duffer en una charla con Variety. Su hermano Matt añadió que no estaban buscando activamente un cambio, pero la oferta de Paramount les permitió cumplir un deseo que tenían desde niños: “Es algo con lo que siempre soñamos”.

Aunque se han mostrado dispuestos a explorar propiedades ya existentes dentro del catálogo de Paramount, los Duffer aclararon que solo aceptarían proyectos con los que conecten de verdad. “El mercado está saturado de IP que a veces no significan nada. Prefiero una saga maltratada que podamos rehacer bien, antes que algo vacío”, señaló Matt Duffer, en referencia a la avalancha de secuelas y franquicias en Hollywood.

Los creadores también remarcaron que no quieren convertirse en una factoría de contenidos al estilo de Bad Robot, la productora de J.J. Abrams. “Ross y yo no somos capaces de llevar tantas cosas a la vez. Preferimos centrarnos en pocos proyectos y apoyar a talentos nuevos para que saquen adelante sus ideas”, apuntaron.

Eso sí, los Duffer seguirán ligados a Netflix con varios títulos ya en marcha: dos nuevas series (‘The Boroughs’ y ‘Something Very Bad Is Going to Happen’), una ficción animada inspirada en los dibujos de los 80 titulada ‘Stranger Things: Tales From ’85’, y un spin-off del universo original aún por concretar.

Mientras tanto, la esperada temporada final de ‘Stranger Things’ llegará a finales de año con un estreno dividido en tres partes: los primeros cuatro episodios en Acción de Gracias, tres más en Navidad y un gran final en Nochevieja.