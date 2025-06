Gemini se prepara para una gran actualización en Android, una que plantea serias dudas sobre la privacidad

Si utilizas Gemini, el asistente de IA de Google, en tu móvil Android, prepárate porque se avecina un cambio importante que podría no ser bien recibido por los usuarios. Sobre todo, por aquellos más preocupados por su privacidad.

Y es que Google está enviando correos electrónicos a los usuarios informándoles de que Gemini va a empezar a utilizar algunas de sus extensiones o "Apps" integradas en el teléfono, incluso si tienes la "Actividad de la App de Gemini" desactivada. Y esto, claro, va a generar bastantes preguntas.

La nueva política de Gemini y las dudas sobre tu privacidad

La medida, que entrará en vigor el próximo 7 de julio de 2025, permitirá a Gemini utilizar funciones como el Teléfono, Mensajes, WhatsApp y Utilidades de tu móvil, "ya sea que la Actividad de la App de Gemini esté activada o desactivada".

Esto significa que, sin tu permiso explícito y por defecto, Gemini podrá interactuar con la aplicación de teléfono, cambiar ajustes del sistema y enviar mensajes de texto a tus contactos a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Este "acceso por defecto", sin el consentimiento directo del usuario, genera serias preocupaciones de privacidad. Aunque Google argumenta que esta medida busca mejorar la experiencia de Gemini para usuarios menos familiarizados, permitiéndoles realizar llamadas, enviar mensajes o controlar ajustes del teléfono directamente con el asistente, la realidad es que el hecho de que Google almacene la actividad del usuario hasta 72 horas (incluso con la Actividad de la App desactivada) es un punto de fricción importante.

El correo electrónico de Google, además, no deja demasiado claras las cosas. Aunque menciona que "si no quieres usar estas funciones, puedes desactivarlas en la página de ajustes de la App", la compañía no explica cómo hacerlo, ni siquiera en el sitio web de soporte al que se enlaza desde el propio correo. Esta falta de transparencia agrava la inquietud sobre el control real que los usuarios tendrán sobre sus datos más sensibles.

La decisión de Google de habilitar este acceso por defecto es un movimiento controvertido. Por un lado, podría hacer Gemini más útil para muchos, pero por otro, plantea un debate importante sobre el equilibrio entre comodidad y privacidad, especialmente cuando se trata de acceder a comunicaciones tan personales como los mensajes y las llamadas.