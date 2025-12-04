Google trabaja en estas nuevas funciones para las aplicaciones Teléfono y Mensajes pensando en la seguridad de los usuarios

Pese a que cada día optamos más por trámites en línea, compras en comercio electrónico y gestiones a distancia, el temor a ser víctimas de un intento de estafa o fraude nunca desaparece.

Se puede contar con mecanismo de defensa y con la atención propia, pero no se puede olvidar que los métodos que siguen los delincuentes también cuentan con herramientas que los hacen ser cada vez más peligrosos y difíciles de detectar, como reconoce el director ejecutivo de Advens, José Luis Díaz.

Por suerte, las grandes compañías tecnológicas encargadas de desarrollar el software de los terminales móviles, como es el caso de Google, saben de la importancia que el usuario da a su seguridad y trabajan de manera decidida en dotar a sus aplicaciones de métodos que lleven a un espacio seguro al usuario, como el hecho de exigir verificación de identidad a los desarrolladores de aplicaciones para Android.

Avisar al receptor de una llamada de su urgencia, novedad

En ese camino avanzan las apps de Teléfono y Mensajes de Android, que trabajan en mejoras pensadas en salvaguardar la información y el bienestar de los poseedores de un dispositivo movido por el sistema operativo de Google. Se trata de una serie de actualizaciones que están llamadas a mejorar la seguridad y la experiencia del usuario en las aplicaciones de Teléfono y Mensajes y de ellas se ha hecho eco el medio especializado 9to5Google.

Comenzando por la aplicación Teléfono, Google trabaja en dotar a la aplicación de una nueva función que permite a los usuarios marcar una llamada como urgente. De ese modo, cuando se seleccione un contacto para iniciar una llamada aparecerá una tarjeta que pregunta si quieres "Marcar como urgente".

Si se selecciona, el estado de la casilla pasará de “notificar” a “notificado” y en la pantalla del receptor de dicha llamada aparecerá un mensaje que identifica la llamada como de prioridad o urgente. El historial de llamadas también conservará una distinción para aquellas llamadas que se hayan mantenido bajo esa denominación de “urgente”.

Interfaz de la app Teléfono con la nueva función 9to5Google

Alerta ante chats grupales y búsqueda de spam gracias a la IA

En cuanto a la aplicación Mensajes, dos son las novedades que llegan para salvaguardar la privacidad y seguridad de los usuarios. Por un lado, la posibilidad de salir y denunciar de manera ágil y sencilla chats de grupos en los que un número desconocido haya incluido nuestro número. La aplicación mostrará una tarjeta de diálogo que indicará cuál ha sido el proceso hasta que nuestro número ha llegado a tal grupo y las opciones de cómo proceder con él.

La segunda de las mejoras en la app Mensajes viene potenciada por la inteligencia artificial de Google, que aprovecha su poder a través de la opción Circle to Search (redondea para buscar) para, sin necesidad de salir de la propia aplicación, buscar información relativa a ese mensaje de texto sospechoso que se ha recibido. Esto utilizará información en línea para verificar la legitimidad o no del mensaje.

Además de advertirte sobre posibles estafas, la función te indicará que no debes compartir información personal, ni invertir dinero o hacer clic en enlaces sospechosos. Consejos habituales pero que siempre es adecuado tener delante a la hora de la verdad.

Estas actualizaciones refuerzan el enfoque de Google en la seguridad y la comodidad del usuario dentro de sus aplicaciones de comunicación a la vez que alertan de la necesidad de permanecer actualizado en un mundo en el que las evoluciones sirven en los dos bandos: el de la protección y el del peligro.