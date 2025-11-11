Corto navideño
Gratis para todos el emotivo corto navideño de Taika Waititi y Disney y voz de Miguel Ángel Jenner
El famoso director vuelve a colaborar con Disney en una historia tan corta como sentimental
No le podemos negar a Taika Waititi, el director responsable de películas y series tan dispares como Jojo Rabbit, Lo que hacemos en las sombras, Thor: Ragnarok o Dos coches, una noche, que no se arriesga, y tan pronto te está haciendo un film de superhéroes de lo más épico como un anuncio para Coca-Cola centrado en la Navidad u otro para Disney con un niño, un pulpo y de nuevo Santa Claus como protagonistas.
Se ve que le gusta colaborar con Disney, como veis, y en La Casa del Ratón está claro que cuentan con él, por eso este año también han tenido a bien encargarlo de nuevo un spot navideño de lo más emotivo con música que reconoceréis al instante y una voz, que no oiréis hasta casi el final, pero que pertenece al mismísimo Miguel Ángel Jenner, padre de Michelle Jenner y uno de los actores de doblaje más reconocibles de nuestro país.
Deseo equivocado, pero no pasa nada
El nuevo cortometraje, titulado Las mejores navidades, ya está disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Disney España. La pieza vuelve a demostrar la sensibilidad y el toque personal de Waititi, que en apenas unos minutos logra emocionar al público con una historia sobre la imaginación, la amistad y la magia de la Navidad.
La trama sigue a una niña que, la víspera de Navidad, ve cómo su dibujo cobra vida cuando Papá Noel confunde su garabato con un deseo. A partir de ahí, la pequeña y su nueva creación, a la que pone voz Miguel Ángel Jenner, el mismísimo Sr. Patata en Toy Story, se enfrentan a un sinfín de aventuras llenas de ternura y humor, fiel al estilo del cineasta neozelandés.
Puro Disney
"Lo que hace que esta historia sea tan Disney es el hecho de que está ambientada en el mundo de una niña. Es una niña y su nuevo mejor amigo, explorando juntos un mundo complejo, y lo hacen solo con el poder de la amistad y la imaginación", explicaba Taika Waititi en declaraciones difundidas por la compañía.
El corto ha contado con la colaboración del veterano animador de Walt Disney Animation Studios Eric Goldberg, responsable de dar vida al Genio de Aladdin, como asesor de animación, además del trabajo conjunto de Untold Studios, la productora Hungryman y la agencia creativa adam&eveDDB.
