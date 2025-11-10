'Solo en casa' versión sesentona: la Navidad en Prime Video llega cargada de estrellas gracias a 'Oh. What. Fun.', su nueva comedia

Personalmente ya voy por mi tercer panetone del año, y si damos una vuelta por nuestras respectivas ciudades o por la mayoría de centros comerciales las luces y adornos no nos revelarán sino una cosa: la Navidad ya ha llegado. Y no podemos olvidarnos de Mariah Carey.

Es algo que atañe también a la programación televisiva, aunque parece que se están resistiendo, por suerte (ya habrá tiempo), y cómo no podía ser de otra forma también a las plataformas de vídeo a la carta, que una vez pasada la celebración de Halloween van con todo al rojo. De Papa Noel, claro.

'Solo en casa' versión sesentona

En este festivo contexto, Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de su gran apuesta navideña para este año: Oh. What. Fun., una comedia dirigida por Michael Showalter (La gran enfermedad del amor, La idea de tenerte) y protagonizada por Michelle Pfeiffer, que se estrenará en exclusiva el 3 de diciembre en más de 240 países y territorios; España entre ellos.

La película gira en torno a Claire Clauster (Pfeiffer), una mujer que ejerce de auténtico pegamento familiar cada temporada festiva. Es la encargada de que todo salga perfecto: desde las galletas con la cobertura exacta hasta los regalos envueltos con mimo. Sin embargo, este año nada sale como esperaba.

Tras organizar una excursión especial para su familia, estos cometen el error de dejarla sola en casa. Cansada y sintiéndose poco valorada, Claire decide emprender una inesperada aventura en solitario mientras su familia intenta dar con ella. En el camino, descubrirá la magia de unas Navidades que no siguen el guion habitual.

Un elenco de altura

La cinta cuenta con un reparto de lujo que incluye a Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen.

La película, escrita por Chandler Baker y el propio Showalter, pretende dar una vuelta de tuerca al clásico relato navideño, centrándose en la figura de la matriarca y en la presión de sostener la alegría familiar cuando el espíritu navideño parece agotarse.

Su banda sonora, también con un gran nombre detrás

Además, la producción incluye la canción original Shake the Snow Globe, compuesta e interpretada por la artista ganadora del Grammy Gwen Stefani. "Es la primera vez que me piden escribir una canción para un momento concreto de una película. Me sentí emocionada por el reto de crear una canción llena de ritmo y nostalgia que reflejara el espíritu de la historia", explica la cantante.