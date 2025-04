Max lanza un plan básico con anuncios en España

Max lanza un nuevo plan básico con anuncios en España a partir del 8 de abril con un precio de suscripción 6,99 €. Aprovechando el lanzamiento de la española "Cuando nadie nos ve", con episodios nuevos hasta el 25 de abril, y el próximo estreno de la segunda temporada de "The Last of Us", la plataforma ofrece un modelo nuevo para apuntarse a sus contenidos, que también incluye éxitos como "The White Lotus" (final este lunes).

Recordemos que Max también es la casa de series de HBO como "Euphoria", "La Casa del Dragón", "Succession" y "El Pingüino", así como de series originales de Max como "And Just Like That..." y el recientemente estrenado drama médico "The Pitt". Los estrenos de los próximos meses incluyen nuevas series originales de HBO y Max como "Duster", "El Caballero de los Siete Reinos" e "IT: Bienvenidos a Derry". El plan básico con anuncios, que llega también a Portugal y Andorra este 8 de abril, se lanza además en Amazon Prime Video Channels en España.

"Apenas un año después del lanzamiento de Max en España, el servicio de streaming evoluciona para satisfacer las necesidades de un mercado y una audiencia cada vez más exigentes, con inversores que buscan medios más avanzados poblados de contenido premium y una audiencia cada vez más deseosa de acceder a títulos imperdibles", especifica la nota de prensa por el lanzamiento. Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y director general de Warner Bros. Discovery Iberia e Italia, ha declarado: «Nos complace enriquecer nuestro servicio de streaming Max y ofrecer en España una nueva forma de que el público se suscriba al servicio y acceda a cientos de títulos memorables que forman parte de nuestro grupo. Al mismo tiempo, somos conscientes de que los anunciantes quieren difundir sus mensajes a través de medios fiables, sólidos y con un posicionamiento claro y distintivo en el mercado».

Luca Nicoli, VP Digital Ad-supported Services de WBD para EMEA, dijo: «Ampliar nuestra disponibilidad de publicidad a España, Portugal y Andorra ofrece a las marcas una oportunidad única de asociarse con nuestro servicio de streaming de primer nivel a través de productos publicitarios de gran impacto en torno a las series originales de HBO y Max. Los suscriptores han respondido de manera extremadamente positiva al lanzamiento de los planes con anuncios en Max, lo que ha ayudado a ampliar nuestra base de clientes al atraer a segmentos de audiencia que desean acceder a un precio más bajo al contenido de calidad de Max".

Para resumir, los planes de suscripción de Max para nuevos clientes a partir del 8 de abril quedarían de esta manera:

Plan básico con anuncios (mensual): 6.99€

Plan estándar (mensual): 10.99€

Plan premium (mensual): 15.99€

Plan básico con anuncios (anual): 69.90€

Plan estándar (anual): 109.00€

Plan premium (anual): 159.00€

Max DAZN (mensual, complemento deportes incluído): 44.99€

Complemento deportes (mensual, para todos los planes): 5.00€