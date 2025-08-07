El iPhone 17 Pro podría partir con 256 GB de almacenamiento

La serie iPhone 17se presentaría el próximo 9 de septiembre con novedades muy interesantes, como un nuevo diseño en los modelos Air y Pro, y una subida de precio en toda la gama, excepto en el modelo estándar. Un encarecimiento motivado, entre otras cosas, por el aumento del coste de los componentes.

Aunque esta subida tras años con precios estables no gustará a muchos si finalmente se confirma, lo cierto es que podría traer una mejora importante para el iPhone 17 Pro: partir de los 256 GB de almacenamiento por primera vez, algo que hasta ahora era exclusivo del modelo Pro Max.

¿256 GB de base en el iPhone 17 Pro?

El filtrador Instant Digital ha publicado en su cuenta de Weibo que los iPhone 17 y iPhone 17 Pro se presentarán el 9 de septiembre y llegarán con un incremento de 50 dólares en su precio. Este cambio podría ir acompañado de un aumento del almacenamiento base en el modelo Pro, como una forma de justificar ese sobrecoste.

Actualmente, los iPhone 16, 16 Plus y 16 Pro parten de 128 GB de almacenamiento, mientras que el iPhone 16 Pro Max ya ofrece 256 GB de base. Esa misma configuración podría llegar este año al modelo Pro, alineándolo con el Pro Max y simplificando la gama.

Este movimiento permitiría a Apple compensar el aumento de precio ofreciendo más almacenamiento, lo que supondría, en la práctica, una rebaja de 50 dólares respecto al modelo de 256 GB actual. Un ajuste que tendría sentido si tenemos en cuenta el nuevo diseño, las mejoras en fotografía y el resto de novedades.

Todo apunta a que sí habrá subida de precios en los iPhone de este año. Medios como The Wall Street Journal lo adelantaron hace meses, y recientemente la firma Jefferies ha vuelto a insistir en ello. Apple, por su parte, parece buscar formas de justificar el aumento con su nuevo diseño Liquid Glass y otras mejoras clave.